新壽突辦動土典禮! 簡舒培揭4大矛盾 只想無痛套利

新光人壽16日舉辦T17、T18動土典禮。（記者鹿俊為攝）

新光人壽（新壽）16日突然在北士科舉辦T17、T18動土典禮，北市建管處人員到場了解，證實「無實質開工情形」，民進黨市議員簡舒培晚間痛批新壽玩兩面手法，把台北市民當笨蛋；無論是向市府討要的107億「未來收益」，或是跟輝達簽署的百億MOU，新壽目的只有一個：靠養地皮無痛套利。

簡舒培晚間在臉書貼文指出，新壽選在輝達選落腳T17、T18的關鍵時刻，今天突襲辦了一個未申報的動土典禮，為的就是跟市府叫板、跟輝達勒索；建管處到場了解狀況後「無實質開工情形；新壽動土可能讓輝達進駐破局，卻還是找一群人到這場「動土典禮」，一邊還喊著「要把輝達留下來」，說的跟做的完全邏輯打架，更印證了新壽就是在玩兩面手法、上演勒索大戲。

簡舒培質疑，新壽勒索市府不成，乾脆讓輝達進駐破局；新壽有能力讓柯文哲降低租金、量身打造標案，拿到T17、T18地上權之後，卻沒能力、沒心思開發，讓一塊精華土地閒置3年。直到輝達宣布台灣總部將落腳北士科，一直養著地皮的新壽突然看到商機（肥羊），無論是向市府討要的107億「未來收益」，或是跟輝達簽署的百億MOU，目的只有一個：靠養地皮無痛套利。

她指出，新壽突襲這場假動工典禮，是因為台北市政府前幾天發函要合意解約，副市長李四川在議會備詢說，解約金估算約5到8億元，加上返還先前繳給市府的30幾億，與新壽先前提出的百億有好大一段距離。新壽貪心在先，逼得市府發函要求合意解約，才突襲搞了一齣假動土，把市府的顏面踩在腳下，更是大玩兩面手法給輝達、給市民看。

簡舒培解析說，台新新光金控高層在動土典禮上說了一堆自相矛盾的話，包括1、新壽與市府在此案上立場一致，都希望輝達能順利進駐。那為什麼要突襲動土？2、要把輝達留下來。那為什麼不接受市府提出的合意解約？3、補償金屬於新壽與輝達的商業契約，與台北市政府無關。想當二房東還嗆地主：不關你的事？4、從來沒有也不打算從市府那裡拿一毛錢。加上上一句，所以現在是勒索市府不成，改成勒索輝達？總不可能新壽是打算無償讓出T17、T18地上權吧？

簡舒培最後提到，蔣萬安在新壽讓台北市這麼難看的當下，跑去台南喝牛奶，對於新壽挑釁開工的作為，連一句重話也不敢說，喊話蔣萬安，「既然當了市長『無能、軟弱』都該有個限度吧！」

