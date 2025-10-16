不認識李麗娟？黃國昌太太「戶籍在她家」康仁俊加碼爆：兒子也是

台灣民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

台灣民眾黨主席黃國昌狗仔風波持續延燒，他一直說不清跟「凱思國際」負責人李麗娟是什麼關係，卻被發現太太高翔的戶籍竟然掛在李麗娟名下。對此，媒體人康仁俊今（16）日加碼爆料，黃國昌的兒子也同樣在裡面，並就讀附近的明星國中。

康仁俊在政論節目《新台派上線》上直言，李麗娟除了以個人身分投資「求真民調」外，凱思國際也轉投資電子媒體《民報》，「可以說是商場女強人。」康仁俊也質疑，凱思國際到底是做什麼的，為什麼貿易公司會去投資媒體，甚至負責人還養了狗仔？如果說黃國昌不認識李麗娟，「這個比例有多高。」

康仁俊還提到，高翔目前的戶籍就是李麗娟位於台北市大安區敦化南路一段的大廈內，甚至黃國昌的兒子也是，更就讀大廈附近的明星國中，而李麗娟本人的戶籍地，則是在外島金門。此外，三立記者在前往敦化南路一段的大廈打聽時，1樓管理員也直接透漏李麗娟就住在這裡，甚至可以留電話轉交給她。

媒體人康仁俊。（擷取自新台派上線YT）

