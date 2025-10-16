荷蘭戰略智庫演說 林佳龍：台灣有能力成歐洲再工業化可靠夥伴

外交部長林佳龍9月出訪歐洲，其中一站獲荷蘭海牙戰略研究中心（HCSS）邀請進行閉門演說，強調台灣有意願也有能力，成為歐洲再工業化戰略的可靠夥伴。（取自HCSS官網）

「韌性」已經成為台灣與民主夥伴共通的外交語言。荷蘭海牙戰略研究中心（HCSS）昨（15）日公開9月邀請外交部長林佳龍閉門演說內容，他以「台灣在歐洲戰略再工業化中的角色」為題強調，台灣不僅願意、也有能力成為歐洲再工業化的可靠夥伴，並呼籲民主陣營共同打造「非紅供應鏈」，以抵禦威權經濟滲透與技術脅迫。

HCSS為荷蘭具影響力的戰略智庫，長年關注國防、能源與科技安全議題，並與歐洲各國政府及企業合作制定前瞻政策。林佳龍上月出訪歐洲成果豐碩，HCSS昨天公開林佳龍演說內容指出，這場閉門午餐會聚焦歐洲再工業化的地緣政治意涵、民主與韌性供應鏈的建構，以及台荷雙方在「重振歐洲（ReArm Europe）」框架下的合作潛力。

林佳龍在演說中指出，全球供應鏈正因俄羅斯入侵烏克蘭與中國在印太地區的擴張而出現深層重組，過去以效率與成本為導向的全球化模式已不再安全。他說，民主國家應以「安全、韌性與信任」取代傳統的經濟邏輯，透過再工業化強化戰略自主與社會穩定，讓製造業重新成為中產階級與民主制度的支撐基礎。

他說，台灣雖為中型經濟體，但在半導體、電子與電信產業具關鍵地位，與荷蘭艾司摩爾（ASML）在晶片生產鏈為互補，雙方合作不僅攸關經貿，更具有戰略與民主科技的意義。林佳龍強調，民主國家必須共同防範智慧財產竊取、逆向工程與產業間諜行動，守護創新優勢與核心技術安全。

林佳龍也揭示，台灣即將啟動「十大AI基礎建設計畫」，在矽光子、量子運算與AI機器人領域建立領先優勢，並推動AI倫理與治理。他表示，這些措施將為台歐合作開創新契機，從研發與新創育成到AI治理標準，皆可成為深化民主科技聯盟的途徑，「科技的未來必須是民主的，台灣願與歐洲攜手實現。」

在安全層面，林佳龍指出，台灣國防預算將於明年達GDP3.32%，並預計2030年前提升至5%，展現自我防衛決心。他並提出「三鏈戰略」─民主價值鏈、非紅供應鏈與第一島鏈，呼籲民主國家以韌性導向的再工業化共同抵禦威權體系滲透，確保經濟與民主的長期穩定發展。

HCSS強調，林佳龍的發言為歐洲再工業化戰略注入新視角，展現台灣在全球民主供應鏈與高科技產業中的核心地位，也體現歐洲與台灣攜手維護自由貿易與安全秩序的共同決心。

