馬拉松跑出跨國情誼 台南再訪日本小松體育交流

台南市受邀參加「2025小松勸進帳馬拉松」，透過賽事、機關互訪及文化互動，雙方促進體育、文化及觀光合作的新可能。（南市體育局提供）

台南市與日本石川縣小松市國際交流，透過馬拉松跑出跨國情誼！今年續受邀參加「2025小松勸進帳馬拉松」，透過賽事、機關互訪及文化互動，雙方促進體育、文化及觀光合作的新可能。

自2024年簽署友好交流合作備忘錄後，台南與小松持續以馬拉松為主軸，推動國際體育與文化交流。此次代表隊表現亮眼，楊喬筑以44分44秒勇奪女子組第4名、蘇志濱以37分02秒拿下40歲以上男子組第5名、林秋杰以34分14秒榮獲39歲以下男子組第9名，獲得小松市陸上競技協會會長井本敏彥肯定。

南市體育局長陳良乾表示，這趟訪日行程除了設攤宣傳台南市文化與特色物產，以及2026台南古都國際半程馬拉松，也安排能美市體育推展經驗交流、參觀白山市體育館，以及鶴來高校拜訪座談。

值得一提的是，石川縣體育場館在2024年能登半島地震後全面加裝暖氣，兼具緊急避難所功能，展現日本在災害應變與多功能體育場館上的實力。鶴來高校則積極發展橄欖球與多項運動社團，希望學生透過運動培養國際視野與合作精神，也期盼未來有更多與台南交流的機會。

台南市長黃偉哲說，台南與石川縣多個城市在文化與產業特色上有不少共通點，而體育正是串聯情誼的最佳橋梁。小松市以全民運動與馬拉松聞名，能美市設施完善、白山市推動社區運動與雪上運動熱潮，而鶴來高校在棒球、橄欖球、柔道等運動上表現亮眼。期盼透過持續的體育交流，讓城市友誼更加深厚。

南市代表團與小松市長宮橋勝榮（左3）合影。（南市體育局提供）

