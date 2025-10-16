拚市長選戰! 何欣純霧峰、太平探視百歲人瑞 好奇問長壽秘訣

何欣純（前排右3）獲民進黨徵召參選台中市長，今天前往太平區探視百歲人瑞何阿波（前排左3）。（圖由何欣純提供）

民進黨選對會昨天決議，建議台中市徵召立委何欣純參選台中市長，何欣純表示這是無上的榮幸，今天立刻啟動參選市長模式，連趕霧峰、太平探視高齡101歲的林祖鑫、翁劉碧鸞與何阿波，向長輩致上最高敬意，除祝福身體健康福壽綿延，也好奇詢問長壽秘訣。

何欣純今天與霧峰區長張慶庸、太平區長陳柏宏、市議員李天生等人，一起探望轄區的百歲人瑞，首站前往霧峰探視高齡101歲的林祖鑫，林阿公昔日服務豐原的林務局單位，退休後繼續在台中縣衛生局任職，一生奉獻公部門數十載。何欣純好奇長壽秘訣，林阿公卻透露，自己習慣凌晨2點入睡，然後睡到中午才起床，與一般認知早睡早起的生活習慣迥異。何欣純驚呼：「阿公這作息是夜貓族！」直呼不可思議！

何欣純接著探視霧峰的百歲人瑞翁劉碧鸞，阿嬤與家人三代同堂享受樂齡人生，表示年輕時在高雄工作，後來搬來台中與女兒同住，從1969年定居台中至今，早已將台中視為第二故鄉。透露自己平時習慣早睡早起，凌晨5點就起床活動。

接著又到太平區成功里，探視滿百人瑞何阿波，阿公生活作息規律，平日以簡單生活為樂，飲食正常什麼都喜歡。何欣純致贈百歲敬老狀，表達關懷與祝福。

何欣純表示，每位人瑞各擁長壽秘訣且生活型態不同，有的是「夜貓型」，有的是「晨型人」，但共同點都是心情穩定、家人相伴。每一位人瑞的生命故事都充滿智慧，也是家庭與社會的寶藏。她在立法院持續爭取長照與高齡友善資源，把台中打造成更友善、更有愛的城市。

