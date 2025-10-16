拚國民黨主席籲「君子之爭」 羅智強喊三不：煙硝味太濃

國民黨主席候選人羅智強今晚出席新竹市龍台宮舉辦的基層座談會，呼籲君子之爭。（記者洪美秀攝）

國民黨主席候選人羅智強今晚出席新竹市龍台宮舉辦的基層座談會，他說，這是他第26場座談會，也是最後一場來到新竹市。他提出3點聲明，不攻擊，不棄保也不會用網軍攻擊同志。

媒體詢問，國民黨主席選舉倒數第二天，這次選情特別激烈，最後有沒有什麼呼籲？羅智強說，第一個還是呼籲大家做君子之爭，到後來說實在，煙硝味太濃，候選人也彼此間有一些情緒堆疊，可能還是回歸到主席選舉的政見，跟過去的願景，他還是會對黨員說明做哪些事。

羅智強說，自己是秉持君子三不，第一，不對對手口出惡言。第二，不對同志動用網軍。第三是，不對同志操作棄保。他認為，應該是從主席選舉就要先建構好的風氣，最後就是看看到底誰是黨員最喜歡的候選人，相信黨員能夠做出智慧的決定。

