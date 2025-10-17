中國介入KMT主席選舉 邱垂正：中共會區分「統一藍」、「親中藍」

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，目前法律工具還不是很完整，特別是對反滲透或反介選的法律工具，是不是要修「國安法」或「反滲透法」，行政部門都有研議相關修法工作。（記者于安婷攝）

中共介入國民黨主席選舉，候選人郝龍斌揭露自己遭「境外網軍」攻擊。陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，目前法律工具還不是很完整，特別是對反滲透或反介選的法律工具，是不是要修「國安法」或「反滲透法」，行政部門都有研議相關修法工作。國民黨也認為應該要強化民主防衛機制，朝野可以合作共同制定一個完善的法律，才能有效壓制從中國來的假資訊、深偽影片。

邱垂正指出，中共對台統戰相當靈活，過去對藍綠有區別對待，現在在藍營裡又進一步區別對待，裡面可能有他們比較扶持的候選人，可能也會攻擊特定候選人，顯然它又區分「親中藍」、「本土藍」、「統一藍」或「民主藍」，做各種區分這是中共統戰的手法。

請繼續往下閱讀...

邱垂正談及，朝野應該要團結一心，防範中共對我們的統戰，特別是透過很多的假訊息或深偽影片，可能結合一些AI技術或機器人，複製非常大量假帳號影響我們認知，因為這些假訊息是鋪天蓋地，充斥在整個網路世界裡面，對國人可以說是非常典型的認知作戰。

邱垂正舉例，過去大選時，可以看到中國排山倒海假資訊或分化的爭訊，都在影響國人的認知，引導民眾的投票取向，這次是針對國民黨，當然有國民黨的朋友說，應該要強化民主防衛機制，「我覺得這是蠻好的」。

「面對這個問題，朝野要團結一致！」邱垂正說，截至目前為止，目前法律工具還不是很完整，特別是對反滲透或反介選的法律工具，是不是要修「國安法」或「反滲透法」，行政部門都有在研議相關的修法工作。

邱垂正強調，錯假訊息、深偽短影片會影響選舉和認知，甚至製造台灣內部的矛盾，也會影響民主憲政運作及自由民主生活方式。非常重要一點，修法一定要朝野有共識，因為畢竟這涉及到規管網路世界，朝野有共識才能推動反滲透、反介選的國安法律。

邱垂正坦言，截至目前為止，這方面的法律工具是嚴重不足的，當然政府要帶頭去做揭露、澄清，但兩岸之間處在兩個不對稱，第一、台灣是自由民主開放的社會，任何假訊息或AI深偽影片，隨時可在網路傳開，馬上就受到影響。

邱垂正進一步說，但中國是一個網路管制、新聞管制的「強控制體制」，我們很容易受到影響，他們不受影響。第二個是成本的不對稱，中共做這些假訊息的成本極低，我們要去揭露、溯源調查、更正說明的成本很高，目前假資訊源源不斷的在網路世界那麼多。

邱垂正建議，跨國公司網路平台公司，例如Google、Meta、LINE等公司，他們也要肩負起網路平台的責任，也應該肩負打假。此外，也要趕快做網路識讀的工作，對AI深偽影片要能「視假」，以及識讀中國大陸、兩岸關係，讓國人同胞接受很多資訊時，不要馬上就被錯誤引導，識讀教育是目前非常重要的事。

他強調，我們必須要有整體的作為，可以朝野合作共同制定一個完善的規管法律，才能夠有效壓制從中國來的假資訊、深偽影片，對於台灣民主憲政和自由民主生活方式的危害。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法