中國可直接致電藍委下指令？邱垂正曝中共滲透手法

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，只要是對國家、人民有忠誠的人，都不會去接受北京指令，辜負這塊土地給你的託付，做出背叛國家的事情。（記者于安婷攝）

中國學者林和立日前在「全球台灣研究中心」年會揭露，「中共統戰部門對台滲透程度之深，已能直接致電國民黨主要立法委員並下達指令」。對此，陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，只要是對國家、人民有忠誠的人，都不會去接受北京指令，辜負這塊土地給予的託付，做出背叛國家的事情來，這應該要由國民黨對外說明。

邱垂正表示，中共政權對台灣的統戰滲透是長期進行的工作，中共藉由很多交流機會進行各方面的統戰工作，中共也擅長吸收特定的政黨、工商團體，或者宗教人士做為在地協力者，協助他們反獨促統的各種政治宣傳。

邱垂正形容，有人講統戰是交朋友，這個是不瞭解中共統戰的作為，其實是一種深度的敵我操作，中共統戰當然跟一般交朋友不一樣，像我們去中國大陸就是單純交朋友，但是中共的統戰思維是，先區分交朋友對象，裡面有敵人也有朋友，它會先做對象區分。

邱垂正指出，第二是在內部搞矛盾，結合次要敵人，打擊主要敵人，接下來中共就會孤立他的敵人，擴大他的朋友，等到時機成熟再各個擊破，所以統戰是一種敵友的靈活操作。

「我們要瞭解統戰背後是有它的政治圖謀！」邱垂正說，假設中共不喜歡這個執政黨的話，它就會對在野黨進行統戰，像最近國民黨主席選舉，他會在在野黨裡區分「敵」跟「友」，這個就是他們在做的統戰。

邱垂正也說，至於中共可以直接下達指令給國民黨立委，這個我們真的比較不敢相信，希望林和立先生講的不是真的，當然我們不太適合替他們發言，因為這個要有事實證據。

邱強調，台灣是一個民主法治國家，只要是生長在這塊土地，只要是對國家、對人民有忠誠，熱愛這塊土地的人，都不會去接受北京的指令，辜負這塊土地給你的託付，做出背叛國家的事情來，這部分還是應該由國民黨對外說明。

