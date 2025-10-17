登記參選須「具結」未有中國籍 陸委會曝2026選舉正式實施

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪強調，現職民選公職人員共有1萬1136人，這些人掌握國家資源，也在執行國家公權力，對國家、人民負有忠誠義務。（記者于安婷攝）

內政部預告修正「公職人員選舉罷免法施行細則」，要求候選人登記申請調查表時，應「具結」未在中國設有戶籍與領用中國護照，以及沒有其他國家國籍。陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪強調，現職民選公職人員共有1萬1136人，這些人未來登記參選寫申請表時，須「具結」沒有中國戶籍和申領中國護照，同時也要寫明沒有雙重國籍，會刊登在選舉公報上，2026年地方選舉就會實施。

邱垂正表示，依照兩岸條例規範，國人如果擔任公職，還有申領中國護照或者中國戶籍，這是違法的。因為兩岸條例規定，擁有台灣戶籍，就不得擁有中國大陸戶籍和申領中國護照。

邱垂正說明，所謂「戶籍」是指擁有中國身分證、定居證，所以我們要求公務人員都必須「具結」沒有申領對岸身分證、居住證或護照，這是任職公務人員的消極資格。

邱垂正指出，我們最近做了全體軍公教人員的清查工作，總共有62萬7000名軍公教人員在很快時間內完成「具結」，有99.8%的公務人員都「具結」沒有申領這類證件，彰顯他們對國家的忠誠義務。

邱垂正提及，但是仍然有民選公職人員還沒有「具結」，這些人也是一樣擁有國家公權力，在執行各種的公務，所以民選的公職人員，包括縣市長、縣市議員、鄉鎮長、村里長，以及各級議會的議員。

邱垂正說明，我們統計現職的民選公職人員總共有1萬1136人，這些人掌握國家資源，也在執行國家公權力，對國家、人民也有忠誠義務，所以這些人未來在參選登記候選人寫申請表時，須具結沒有中國戶籍和申領中國護照，同時也要寫明沒有雙重國籍，這個做法我們感謝內政部的用心。

邱垂正指出，同時整個申報的結果會放在選舉公報，向人民展現 每個候選人都沒有有中國戶籍，也沒有申領中國身分證、定居證 或是沒有申領中國護照，放在選舉公報上讓所有國人都知道，我們覺得這樣可以彰顯民選公職人員的忠誠義務，這對民主政治是非常正向的事。

關於候選人如果是中國人，具有中華人民共和國國籍的話，未來是否在登記領表時，就必須要放棄中國籍，否則不能登記參選？邱垂正回應，這個部分尊重內政部的做法，有關處理中華民國國籍以外的其他外國籍，這個是由「國籍法」來處理。陸委會是負責處理兩岸條例，我們尊重主管機關對法律的解釋。

邱強調，截至目前為止，就是在任職的時候不得具有雙重國籍，這是「國籍法」主管機關的解釋，我們加以尊重。對於這一次民選公職人員，依照兩岸條例必須要去申報沒有中國的身分和領有護照，這一點我們表示感謝，這讓國人都可以從選舉公報看有沒有具結，這也是對國人、國家展現忠誠義務。

