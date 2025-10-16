吳思瑤批新壽詐騙式開工、蔣萬安被當空氣 北市府反擊

台北市政府副發言人魏汶萱。（台北市政府提供）

輝達海外總部預計落腳北士科T17、T18基地，卻因地上權問題卡關，新光人壽（新壽）甚至在今（16日）舉行開工動土典禮，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤認為，台北市長蔣萬安無心市政、從頭到尾狀況外，難怪被當空氣。台北市副發言人魏汶萱反問吳思瑤，一路以來為輝達落腳台北做了什麼？

吳思瑤今受訪表示，新壽今天的開工動土看來是一個假動作，具有威脅性意味，希望藉由假開工動土脅迫北市府，在未來合議解約中獲取更好條件、更大籌碼，甚至也有詐騙式開工的意味。這樣的大動作，要不就是不把台北市政府放在眼裡，把蔣萬安當空氣；要不就是台北市政府狀況外，才會發生今天這種新壽片面開工，北市府完全不知情的狀況。

魏汶萱則反問吳思瑤，一路以來為了輝達落腳台北做了什麼？已連問吳思瑤兩天仍無回應，請吳思瑤公開告訴大家？中央違法剋扣台北市地方補助款的時候，台北市民一票一票選出來的吳思瑤又在哪裡？

魏汶萱表示，市府的立場很堅定，會持續朝合議解約取回土地努力，其他備案也有所準備。

