    首頁 > 政治

    政院近期拍板全國勞動力總檢討 卓榮泰：擴大引進移工

    2025/10/16 19:57 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今天接見中華民國工業區廠商聯合總會代表。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰今天表示，政府將提出全國勞動力總檢討，未來移工引進的速度、數量、方式都會與過去不同，希望從國內家庭、產業界更廣泛大量的需求面，來提供移工協助，同時訂出目標，預計短時間內對外宣布。

    行政院長卓榮泰今天接見中華民國工業區廠商聯合總會成員，卓揆致詞時表示，企業普遍面臨的土地取得、淨零轉型與勞動人力三大挑戰，他承諾，將加速盤點工業區土地供給，並強化政府資源投入，協助中小微企業分攤轉型成本。

    在淨零轉型部分，卓揆指出，政府會持續協助中小企業數位與淨零的雙軸轉型，除人力培訓，也會派出技術服務團協助業者，另外也會持續盤點，釋放更多工業區土地，目前有進度但是趕不上產業需求，政府會持續進行，並同時傾聽各界意見。

    勞動人力部分，卓揆透露，他稍晚主持勞動力相關會議，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府預計將於近日提出新的「全國勞動力總檢討」。

    卓揆說明，本來要更早提出全國新的勞動力總檢討，但7月起台灣接連碰到颱風來襲，目前案子已經相當完整與確定，只在最後確認狀態，在移工引進的速度、數量、方式上，都會與過去不同，希望從國內家庭、產業界更廣泛大量的需求面，來提供移工協助，同時訂出目標，預計短時間內對外宣布。

