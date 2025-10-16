議員憂南部光電板污染重演 中市經發局：回收處理量能足夠

市議員陳本添擔心台中市光電設置出現亂象。（記者蘇金鳳攝）

南部光電案場在丹娜絲颱風重創後，嚴重破壞環境，多位中市議員擔心台中市是否有南部到處設光電板及鋪設烏山頭水庫的情形；而在住宅屋頂設光電板的民眾，一旦遭風災破壞，要如何回收處理，市府應該要宣傳告知。經發局長張峯源表示，台中在台電大甲發電廠的水槽有鋪設光電板，但規模不大，而魚塭不能設。

市議員陳本添今天在市議會針對太陽能光電板設置提出多點質疑，台中市有像台南在烏山頭水庫鋪設光電板的地點？其次，光電板清洗用水就可以了嗎？如何回收？鼓勵設置嗎？

張峯源說，光電板因為有灰塵，用清水洗就可以了，至於回收，必須由特定廠商，通常光電板年限約20年，目前台中市都在建置中，距離年限很久，除非因風災受破損才需要回收，對公有場域的回收會特別去監管。

另一位市議員陳文政則指出，日前南部因風災破損的太陽能板未能及時清運，遭環境部連續開罰共1000萬元，引發外界關注，而台中市光電裝置容量全國居前，累積太陽能光電設備裝置容量達88.3萬瓩，年發電量超過10.7億度，若同樣遭遇大規模災害，可能重演南部「清運不夠快、遭連續重罰」的窘境，尤其一般民眾恐怕無力承擔。

他並質疑，市府推動「獎勵屋頂設置光電計畫」時，涵蓋許多民宅與廠房，一旦災害導致屋頂與光電板受損，民眾難以自行搬運或尋找清運業者，若暫時堆放在院內或社區空地，恐將被環保單位認定不當處理而開罰。

經發局表示，台中市目前有5家合格光電板回收業者，處理量能足夠；至於清運，則可委託合法事業廢棄物清運業者執行，且多數民間案場由能源公司承攬，清運與回收在合約內已有責任規範。

市議員陳文政（左）擔心民宅屋頂設光電板，一旦風災破損卻要民間來處理。（記者蘇金鳳攝）

