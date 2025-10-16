蔣萬安自豪「生生喝鮮奶」 台南市府：「二果一乳」早全到位

台南市全面落實「週週2果1乳」政策。（圖由南市教育局提供）

台北市長蔣萬安今（16）日南下台南佳里區，考察乳牛養殖與鮮奶供應狀況，宣示推動「生生喝鮮奶政策」。對此，台南市府回應：「我們早就做啦！」教育局指出，南市早在黃偉哲市長上任後，就全面推動「每週一乳」制度，納入「二果一乳」營養午餐標準中，是全國最早、也是執行最扎實的城市之一。

教育局表示，南市推鮮奶並非因應潮流，而是長期務實深耕。黃偉哲上任以來始終強調，「孩子的健康就是國家的未來」，把學童午餐品質當作教育政策的重要一環。新版《財政收支劃分法》實施後，中央不再補助午餐「三章一Q」食材費用，但黃市長已承諾市府將自籌近6億元支應，不讓孩子的營養打折。

請繼續往下閱讀...

農業局則表示，台南是全國重要酪農重鎮，乳牛飼養超過2萬5千頭，居全國第二、六都第一，許多牧場採用智慧化、友善環境方式飼養，生乳品質優良、穩定供應全國鮮奶市場。只要看到「鮮乳標章」或CAS、產銷履歷（TAP）標示的國產鮮乳，品質有保障。

教育局指出，南市自2020年起穩定執行「二果一乳」（每週兩份水果、一份乳品），並全面落實「三章一Q」政策，午餐食材全需具備CAS、有機或產銷履歷標章。全市每日供應超過13萬份營養午餐，學校自辦比例高達94%，居全國第一，從產地到餐桌全面掌控，真正落實「食在安心」。

南市教育局表示，南市鮮奶多來自本市與鄰近牧場及合作乳品廠，不僅確保乳源新鮮穩定，也兼顧在地酪農發展。歡迎北市與各縣市前來觀摩台南經驗，共同推動學童營養與本土農業永續發展。

台南市長黃偉哲到校宣導國產乳品。（圖由台南市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法