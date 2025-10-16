為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    質詢內湖污水廠異味 議員準備「北市最臭」臭豆腐

    2025/10/16 19:34 記者蔡愷恆／台北報導
    北市議員陳宥丞今質詢污時，準備「北市最臭臭豆腐」，盼改善內湖污水處理廠異味。（記者蔡愷恆攝）

    北市議員陳宥丞今質詢污時，準備「北市最臭臭豆腐」，盼改善內湖污水處理廠異味。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員陳宥丞今（16）日質詢工務部門關於內湖污水處理廠臭味問題。他表示，開車經過時總是能在附近堤頂大道聞到臭味，有導遊領隊跟民眾說，「其實車上沒有人放屁，是因為我們這邊是污水處理廠。」外國觀光客感到非常驚訝，認為台北市做為首都，竟然還有這個情況。

    衛工處處長黃群表示，近期去了污水處理廠4次，沒有感受到任何異味，僅有進去園區才有味道。不過陳宥丞說，他開車在外就會聞到，更準備「台北市最臭的臭豆腐」，說自己沒有聞過這麼臭的臭豆腐，不過每次經過污水廠，味道就會飄進車裡。陳宥丞拿出臭豆腐當下，議員、處長以及官員不禁後退一步。

    陳宥丞也當場以「電子鼻」測出環境臭味強度，數據顯示999，顯示臭豆腐的數值都已經這麼高，何況是排泄物；可能因為風向或是距離問題，導致周遭堤頂大道有異味，他希望衛工處聯合環保局，共同解決污水廠臭味問題，並提供1個月的檢測報告。

    質詢結束時，陳宥丞問黃群是否要將臭豆腐帶走，並問：「很臭對不對？」議場笑聲一片，黃群默默將臭豆腐轉交給議事人員。第一召集人洪健益則站在主席台呼籲，「不要再霸凌議事人員了！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播