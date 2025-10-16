質詢內湖污水廠異味 議員準備「北市最臭」臭豆腐

北市議員陳宥丞今質詢污時，準備「北市最臭臭豆腐」，盼改善內湖污水處理廠異味。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員陳宥丞今（16）日質詢工務部門關於內湖污水處理廠臭味問題。他表示，開車經過時總是能在附近堤頂大道聞到臭味，有導遊領隊跟民眾說，「其實車上沒有人放屁，是因為我們這邊是污水處理廠。」外國觀光客感到非常驚訝，認為台北市做為首都，竟然還有這個情況。

衛工處處長黃群表示，近期去了污水處理廠4次，沒有感受到任何異味，僅有進去園區才有味道。不過陳宥丞說，他開車在外就會聞到，更準備「台北市最臭的臭豆腐」，說自己沒有聞過這麼臭的臭豆腐，不過每次經過污水廠，味道就會飄進車裡。陳宥丞拿出臭豆腐當下，議員、處長以及官員不禁後退一步。

陳宥丞也當場以「電子鼻」測出環境臭味強度，數據顯示999，顯示臭豆腐的數值都已經這麼高，何況是排泄物；可能因為風向或是距離問題，導致周遭堤頂大道有異味，他希望衛工處聯合環保局，共同解決污水廠臭味問題，並提供1個月的檢測報告。

質詢結束時，陳宥丞問黃群是否要將臭豆腐帶走，並問：「很臭對不對？」議場笑聲一片，黃群默默將臭豆腐轉交給議事人員。第一召集人洪健益則站在主席台呼籲，「不要再霸凌議事人員了！」

