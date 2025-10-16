離譜! 臉書列管要求對市府文章按讚分享 高市三民區長被拔官

高市三民區公所員工爆料，被要求交出臉書帳號列冊管理，市府調查後將區長調職，指這是單一個案。（白喬茵提供）

高市三民區公所員工爆料，被要求交出臉書帳號列冊管理，不定時查核有無對市府文章按讚或分享! 高市議員白喬茵嘲諷對邁式歪風驚呆了；市府今天晚間指出，區長個人行為涉及侵犯隱私非常不應該，即刻調離區長職務、調整非主管，也將針對職務疏失核議相關行政責任。

白喬茵指出，近期收到一份投訴，指稱區公所同仁臉書帳號必須交出來列冊管理，如果沒有臉書帳號，那麼秘書室資訊人員會協助創設一組，長官會不定時查核這些帳號，有沒有對市府的文章按讚、留言、分享。

她好奇不管公務員政治傾向如何，當陳其邁說柯志恩烏龍爆料並做圖卡鋪天蓋地灑出去的時候，如果公務員沒有協助按讚當網路禁衛軍，考績是不是會連帶受影響？直呼看到公文時真的驚呆了，這種非法強制蒐集公務員隱私、並把他們當私人網軍做法，真不知道哪來的邁式歪風。

高市府發言人項賓和今表示，市府各項政策說明，皆透過新聞局或各單位網站說明澄清，這也是市府運作基本原則；本案經民政局調查，三民區長指示蒐集同仁臉書，欲增加區公所社群的觸及率，個人行為涉及侵犯隱私，非常不應該。

項賓和指出，此案為三民區單一個案，其他行政區無此情形，民政局沒有也不會下此命令；強調市政府不會透過更不會要求市府員工，以私人臉書協助政策貼文或分享，市長陳其邁也三令五申，一切行政作為都要依法行政，嚴守行政中立。

