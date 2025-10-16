為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    涉恐嚇證人500萬獲交保 應曉薇：已是沒有眼淚的人

    2025/10/16 18:55 記者甘孟霖／台北報導
    應曉薇（右）於下午1時55分辦保完成獲釋，緊抱著女兒應佳妤（左）上車離開法院。（記者王藝菘攝）

    應曉薇（右）於下午1時55分辦保完成獲釋，緊抱著女兒應佳妤（左）上車離開法院。（記者王藝菘攝）

    國民黨議員應曉薇涉京華城案交保後，於議會質詢要求台北市長蔣萬安整頓都發局，被北檢認為有恐嚇、騷擾證人之嫌，向台北地院遞狀，建請法官審酌應曉薇的交保處分是否足以取代羈押；合議庭今早傳喚應到庭說明，隨後裁定應曉薇加保500萬元；應於下午近2點交保。交保後應曉薇於臉書無奈發文表示，交保與不交保兩難，更說自己與女兒應佳妤已經都哭到沒有眼淚。

    應曉薇交保後於臉書貼文表示，交保也不是，不交保也不是，並透露，應佳妤還強忍眼淚問她：「「阿嬤前天才出院，再過兩個月要過102歲生日，妳不肯交保，阿嬤問我媽咪呢？我要怎麼回答？這叫孝順嗎？」

    「德不孤必有鄰」應曉薇感慨表示，謝謝好友們聽到消息後就五萬、十萬湊錢交給應佳妤，還給予安慰，回家一路上她跟女兒沒有對話，「我們都已經是沒有眼淚的人，只知道她回家後就秒衝房間，讓她去大哭一場吧。至於我，喘口氣，繼續跑行程。謝謝審判長，謝謝法官。佳妤，對不起」。

