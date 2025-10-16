港女在北車遭當眾性侵 陸委會：一定還給被害人公道

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

台北車站發生駭人當眾性侵事件，檢警事後追查發現，嫌犯並非隨機犯案，被害女子是從香港來台灣觀光，因酒醉被性侵。陸委會今日表示，對於這起事件，我們感到非常遺憾和難過，目前案件由檢警偵辦中，一定會還給被害人公道。

據悉，案發當天，被害女子和嫌犯及一群街友從早上11點就開始喝酒，喝到下午3點多，其他街友陸續離開，4點多港女竟遭當眾拖至牆邊侵犯，整個過程持續超過10分鐘，眾目睽睽之下竟無人制止。

梁文傑在陸委會記者會表示，香港女性在台北車站發生被侵害事件，對於這起事件，我們感到非常遺憾和難過。目前案件已由檢警偵辦中，一定會還給被害人公道。

梁文傑指出，必須特別強調，台灣治安是非常好的，全世界安全指數排名第4名，比日本、韓國還要好。香港朋友也知道台灣是一個安全的地方，2024年有120萬人次的港人來台旅遊，我們相信不會因為這件事，也不要因為這件事造成香港朋友對台灣有不好的印象，因為每一個國家都會發生一些個別的事情。

梁文傑強調，港澳民眾在台灣如果發生緊急事故，過去是由香港、澳門在台辦事處負責處理這些緊急事故，現在香港、澳門特區政府在台辦事機構都停止運作，這些工作就由陸委會來承擔，如果港澳民眾在台灣有緊急事件，可以和陸委會聯繫，我們一定積極提供必要協助。

關於案發後，陸委會多久掌握到被害者是香港人？梁文傑回應，陸委會知道這件事時，其實這位香港女性已經搭機離開台灣了，我們並沒有在事前收到通報類似這樣的事，我們覺得很遺憾。

