新北氣候變遷自治條例三讀 指定場所內用提供免洗餐具罰1200起跳

「新北市氣候變遷因應行動自治條例」規定商家應該提供消費者自備餐具優惠。（新北市環保局提供）

因應氣候變遷，新北市府提案制定「新北市氣候變遷因應行動自治條例」草案，今（16）日在市議會由副議長陳鴻源敲槌宣布三讀通過。環保局長程大維指出，近年來外帶與外送消費型態日益普及，造成一次性廢棄物製造量提升，自治條例規定，指定公私場所販售內用餐飲不得提供免洗餐具，並應提供外帶消費者自備容器優惠，強化餐飲業者減塑減碳，違者將處1200元以上6000元以下罰鍰，得按次處罰。

該自治條例包含溫室氣體減量管理、建築節能及效率提升、循環經濟與利用、能源與產業創新、智慧綠色運輸、氣候變遷調適、零碳教育與生活促進等方面，以及訂定新北市中長期減量目標、碳排大戶應公開碳排資訊及落實減碳義務等。

請繼續往下閱讀...

針對餐飲業、旅宿業的一次性產品、免洗餐具等，自治條例訂出規定與罰則。程大維表示，依據自治條例，新北轄內旅宿業者不得免費提供一次性產品，市府指定的公私場所販售內用餐飲，不得提供免洗餐具，並應提供外帶消費者自備容器優惠措施，指定場所也應建立可重複使用的容器借用與歸還、清潔等循環系統，指定場所販售的購物塑膠袋應為兼具專用垃圾袋功能的環保兩用袋；如有違規，將處1200元以上6000元以下罰鍰，並令限期改善，屆期未改善按次處罰。

環保局補充，新北至2030年仍須再減331萬噸二氧化碳，市府推動公有建築能效提升、工業燃油退場、公車及公務機車電動化等多項措施因應，盼在自治條例助益下更快速朝2050年零排放目標前進。

新北市府提案制定「新北市氣候變遷因應行動自治條例」草案，今（16）日在市議會由副議長陳鴻源敲槌宣布三讀通過。（記者黃子暘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法