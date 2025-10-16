恐攻2週年倖存人質獲釋 以色列駐台代表：心頭巨石終移除

以色列駐台代表游瑪雅16日在「10/7兩週年紀念放映會」致詞時感性落淚，對倖存人質近日終於獲釋感到如釋重負。（記者方瑋立攝）

哈瑪斯恐攻以色列7日屆滿2週年，最後20名遭擄的以色列倖存者近日獲釋，以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yehudit Yaron）今（16）日出席追思儀式時說，這週對以國具歷史意義，目前雖仍有罹難人質滯留加薩，但倖存的人質獲釋，讓她感覺壓在心頭2年的巨石終於被移開，盼世界能從那個「黑色星期六」逝去的生命汲取記憶和力量，療癒傷痛，重建更美好的中東未來。

哈瑪斯對以色列發動10月7日恐攻已過去2年，駐台北以色列經濟文化辦事處（ISECO）今天與二二八事件紀念基金會共同逝者舉辦「聲音的烙印：10/7兩週年紀念放映會」，播放紀錄片「最後的錄音（The Last Recording）」，游瑪雅與各國駐台使節出席。而根據美國總統川普（Donald Trump）斡旋的停火協議，自本月13日起，哈瑪斯已釋放20名倖存人質，以色列則釋放近2000名被關押的巴勒斯坦囚犯做為交換。

游瑪雅致詞時表示，本週對以色列而言，是個歷史性的一週。當看到最後20位生還的人質在遭哈瑪斯囚禁738天後終於回家，心中充滿喜悅、興奮與解脫。她坦言，同時也有「悲傷、擔憂、恐懼、焦慮、壓力、希望─還有一些我甚至無法用語言形容的感受，因為仍有罹難人質留在加薩，感覺就像壓在心頭2年的巨石被移開。」

她回顧，2023年10月7日是以色列歷史上「最黑暗的一天」，那天1200名男女老幼被屠殺，成千人身體受傷，更多人將帶著心理創傷度過餘生。游瑪雅說，「那一天，以色列人民失去了對人性與善良的信念。以色列建國的核心理念一『永不再發生（Never Again）』一在那一刻瓦解」。

她指出，這不只是個人的悲傷，而是整個國家的共同創傷。「以色列100%的人民，以及全世界100%的猶太人一都被那天深深影響。」2年來，許多家庭餐桌上少了一張椅子，孩子問「爸爸什麼時候回來？」那份痛苦讓人「連呼吸都變得困難」。

談及人質歸來，游瑪雅說，「我們的手足從囚禁中回來一有的活著，有的不在了，脆弱、受傷、滿懷痛楚」。接下來的日子，我們將參與許多葬禮，全體以色列人民都會靜默哀悼。10月7日的悲劇再度湧上心頭，因為直到現在，才能真正開始哀悼。

她也提到在悲傷之中看見希望，「過去2年，中東的權力版圖徹底改變。我們面前有一個歷史性的機會，川普總統提出的20點和平計畫，有可能讓中東變得更安全、更和平、更繁榮」。她強調，以色列人、巴勒斯坦人、伊朗人、黎巴嫩人、敘利亞人一整個中東、整個世界的人們，都應該擁有安全、和平、有尊嚴、自由的生活。

「最後的錄音」紀錄片講述Nova音樂節附近1座防火避難所內的悲劇，一群年輕男女躲避攻擊，最終16人被哈瑪斯恐怖份子殺害，4人被綁架至加薩。游瑪雅指出，其中「阿隆．奧黑爾（Alon Ohel）」在本週一回到以色列；奧爾．雷維（Or Levi）與艾利亞．柯恩（Eliya Cohen）在地道中被囚約500天後獲釋；第四人赫許．戈柏波林（Hersh Goldberg-Polin）在被囚約330天後於加薩遇害一那時他被餓得只剩53公斤。

游瑪雅強調，以色列建國的初衷，就是讓猶太人終於能在自己的國家、自己的家中，甚至只是去參加音樂節時，都能感到安全。願我們能從那個黑色星期六失去生命的所有人身上汲取記憶與力量，療癒傷痛，並重建一個更美好的中東未來。

