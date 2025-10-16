架空政府？中共稱要與國民黨新黨魁合作 陸委會：兩岸應「官方對官方」

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

中國國台辦發言人陳斌華表示，願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展。對於中共此舉是否要架空台灣政府？陸委會發言人梁文傑今天說，兩岸之間的協商往來，還是要「官方對官方」。

陳斌華15日在國台辦例行記者會表示，我們關注國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務。並指出，九二共識明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史證明，堅持「一個中國原則」和九二共識，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益。

陳斌華更說，否定九二共識，背離「一個中國原則」，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞利益就會受損。我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

對此，梁文傑表示，其實台灣民意早就已經堅定反對九二共識，依據陸委會長期民調，超過7成3的民眾不認同中共所說一定要承認九二共識，雙方才能夠展開對話協商。

梁文傑指出，與中共的談判跟接觸，台灣各個政黨必須團結一致，不能夠被人把力量分散掉，這絕對不是台灣的福氣。

他強調，過去國民黨有個別人士和團體，常常在對岸號稱可以幫助台商或台灣人解決一些問題，但後來都出現弊端，或是從中牟利拿錢，我們認為兩岸之間的協商往來，還是要「官方對官方」。

