    倡修法阻中共介入政黨選舉 陸委會：趙少康說法「樂見其成」

    2025/10/16 17:44 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    前中廣董事長趙少康近日直指國民黨主席選舉遭中國介選，他表示，應修法將境外勢力列入不可影響「政黨選舉」，因為政黨與政府運作相關。陸委會今日回應「相當有必要性」、「樂見其成」，並強調國內主要政黨如果被滲透，甚至黨主席選舉被中共影響，甚至黨主席是由中共指定，問題會非常大。

    趙少康日前表示，國安局長蔡明彥證實，1000多支以上的TikTok及200多部YouTube影片，一半以上都是在境外設置的IP，如果是正常的影片，IP為什麼要設在境外，好像詐騙集團怕被追查一樣？更何況我們的工程師查到，有近200支TikTok影片是中國帳號製作的。

    趙少康說，他一向反對境外介選，而且中方的作為往往才是讓民進黨撿到槍，本來國民黨會贏的選舉，到後來變成民進黨贏。有些深藍人士因為太反對台獨，寧願支持中共，這種「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的想法太一廂情願，台灣大多數選民是不會接受的。

    對此，陸委會發言人梁文傑指出，我們滿樂見趙少康董事長的說法，因為對台灣有威脅的境外勢力就是中共。「反滲透法」的規範是不可以影響公職選舉，趙少康先生認為應擴張到不可影響政黨黨內選舉，這個也算「相當有必要性」。

    梁文傑說明，因為國內幾個主要政黨如果被滲透，甚至黨主席選舉被中共影響，甚至黨主席是由中共指定，問題會非常大，所以我們對趙少康的說法是「樂見其成」。

