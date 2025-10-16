為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    烏山頭光電板檢測數值「界面活性劑」非污染 朱正軒要求市府闢謠

    2025/10/16 17:39 記者蔡文居／台南報導
    烏山頭水庫光電板占水庫面積1.12%，圖為從壩堤空拍幾乎看不到光電板。（農水署嘉南管理處提供）

    烏山頭水庫光電板占水庫面積1.12%，圖為從壩堤空拍幾乎看不到光電板。（農水署嘉南管理處提供）

    近日網路謠傳「烏山頭水庫水質含有清潔劑」，引發民眾恐慌。台南市議員朱正軒今天表示，檢測數值中所謂的「陰離子界面活性劑」數值，屬於自然界中常見的生物代謝物，屬一般環境背景濃度，並非污染，要求市府正面回應，捍衛永續能源政策。

    南市經發局表示，水面型太陽光電具有多項優勢，除了有效利用土地資源、提升發電效率外，依據國外研究結果，也有透過遮蔽太陽光，減少水庫內藻類孳生，減少水質優養化的發生等。美國、中國、日本、韓國、新加坡等，均有在水庫設置光電案例，且無對周遭環境及水質造成負面影響的紀錄。

    台南市議會今天進行經發局工作報告，國民黨多位議員關切烏山頭水庫種電議題，針對烏山頭水庫的水怎麼檢驗？安全與否？提出質疑，指政府公布數據說合格，但人民卻沒信心。

    經發局強調，外界質疑水庫水質，然而應以科學數據為基礎。烏山頭水庫光電板只占水庫面積1.12%左右，每年也均辦理5次水質檢測，水質均符合標準。

    朱正軒指出，這起事件就是光電政策遭假消息攻擊的血淋淋例子。光電板清洗均以清水操作，並定期檢驗，不存在使用化學清潔劑的情形。再生能源是全球趨勢，政策推得辛苦，不能被謠言拖垮。呼籲市府應採取行動，守護永續能源政策的清白。

    無黨籍市議員李宗霖及綠營議員黃肇輝、余柷青、王宣貿等人也表示，綠電是世界趨勢，台積電等產業也需要綠電，但謠言引發人心惶惶，政治攻擊更不可取。

    經發局長張婷媛表示，水庫型光電板是用清水清洗，材質也不會溶出影響水質，世界先進國家也都有設置水庫型光電板，國內也有13座水庫設置，包括金門、新竹及雲林等地水庫，水質檢驗也都正常，並無污染等情事，會再整理資料加強社會溝通。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播