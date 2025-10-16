烏山頭光電板檢測數值「界面活性劑」非污染 朱正軒要求市府闢謠

烏山頭水庫光電板占水庫面積1.12%，圖為從壩堤空拍幾乎看不到光電板。（農水署嘉南管理處提供）

近日網路謠傳「烏山頭水庫水質含有清潔劑」，引發民眾恐慌。台南市議員朱正軒今天表示，檢測數值中所謂的「陰離子界面活性劑」數值，屬於自然界中常見的生物代謝物，屬一般環境背景濃度，並非污染，要求市府正面回應，捍衛永續能源政策。

南市經發局表示，水面型太陽光電具有多項優勢，除了有效利用土地資源、提升發電效率外，依據國外研究結果，也有透過遮蔽太陽光，減少水庫內藻類孳生，減少水質優養化的發生等。美國、中國、日本、韓國、新加坡等，均有在水庫設置光電案例，且無對周遭環境及水質造成負面影響的紀錄。

請繼續往下閱讀...

台南市議會今天進行經發局工作報告，國民黨多位議員關切烏山頭水庫種電議題，針對烏山頭水庫的水怎麼檢驗？安全與否？提出質疑，指政府公布數據說合格，但人民卻沒信心。

經發局強調，外界質疑水庫水質，然而應以科學數據為基礎。烏山頭水庫光電板只占水庫面積1.12%左右，每年也均辦理5次水質檢測，水質均符合標準。

朱正軒指出，這起事件就是光電政策遭假消息攻擊的血淋淋例子。光電板清洗均以清水操作，並定期檢驗，不存在使用化學清潔劑的情形。再生能源是全球趨勢，政策推得辛苦，不能被謠言拖垮。呼籲市府應採取行動，守護永續能源政策的清白。

無黨籍市議員李宗霖及綠營議員黃肇輝、余柷青、王宣貿等人也表示，綠電是世界趨勢，台積電等產業也需要綠電，但謠言引發人心惶惶，政治攻擊更不可取。

經發局長張婷媛表示，水庫型光電板是用清水清洗，材質也不會溶出影響水質，世界先進國家也都有設置水庫型光電板，國內也有13座水庫設置，包括金門、新竹及雲林等地水庫，水質檢驗也都正常，並無污染等情事，會再整理資料加強社會溝通。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法