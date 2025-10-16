張志軍稱堅持「九二共識」兩會可交流 梁文傑酸：「繞圈子」狗咬尾巴

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

「2025海峽兩岸社團交流節」今天在北京開幕，前海基會副董事長高孔廉說，希望海基會和海協會能恢復協商；中國海協會長張志軍則說，堅持「九二共識」，兩岸兩會交流合作就可順利進行。對此，陸委會發言人梁文傑回應，中共堅持你一定要接受它的政治前提，講來講去就是「繞圈子」狗咬尾巴，所以這個問題到目前，我看也還是無解。

馬英九執政時期曾於在海基會任職的高孔廉說，他過去曾在海基會服務過，希望海基會跟海協會能恢復協商能溝通。但目前的情況很難，已變成海基會去函，對方已讀不回，一些事務性的事情用打電話解決，但在文書上要對方正式來函，「人家就不太願意」。

請繼續往下閱讀...

高孔廉指稱，過去交流很方便。不能交流往來是因為意識形態，這個問題不能解決，恐怕以後都很難交流，至少要表達對兩岸是有些善意，這樣雙方往來會較方便。

高孔廉直言，民進黨執政後，因意識形態導致兩岸關係陷入緊張。「民進黨很多措施都在阻止兩岸交流，甚至推出所謂的『賴17條』，造成寒蟬效應，讓民間往來裹足不前。」他批評現政府「不願讓兩岸人民多接觸、多了解」，反而強化敵意與隔閡。

張志軍會後受訪說，海協會與海基會當年建立聯繫商談，是需要一個共同政治基礎，這個共同政治基礎就是「體現一個中國原則的九二共識」，只要堅持九二共識，兩岸兩會的交流合作就可以順利進行，所以問題關鍵是在台灣方面。

對此，梁文傑說，關於前海基會副董事長高孔廉的說法，是希望說海基會和海協會能夠恢復協商，當然我們也希望，但是問題在於，中共堅持你一定要接受它的政治前提，講來講去就是「繞圈子」狗咬尾巴，所以這個問題到目前，我看也還是無解。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法