回家後怪怪的！陳佩琪：柯文哲慘遭低級釣魚手法信用卡詐騙

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，上月獲交保。柯的妻子陳佩琪今日發文，表示柯文哲回家一個月了，覺得他「怪怪的」。甚至中了網路上低級的釣魚詐騙手法，輸入信用卡卡號，害她急急忙忙去掛失卡片。

陳佩琪今日在臉書發文，表示柯文哲回家一個月了，「我還是覺得他......怎麼說呢？套句他的口頭禪，就是怪怪的、怪怪的。」陳佩琪表示，上次中秋夜拖他去中正紀念堂廣場跟月亮照個相，不曉得是體力差、還是不習慣周遭的人群，沒幾分鐘就吵著要回家。

請繼續往下閱讀...

另外，有次柯文哲在電腦上看到出現一則訊息，說他電腦中毒了，要買防毒軟體，連她這種門外漢都看得出是詐騙釣魚網站，但柯文哲脫離社會太久了，一時好像反應不過來，就把信用卡卡號打了上去，說要買防毒軟體，結果後來察覺到時已經來不及了，她只好著急地趕快找銀行掛失卡片。

陳佩琪最後表示，或許還要一段時間，柯文哲才會恢復跟「正常人」一樣的思維。感謝支持者和小草一直關心著他，柯目前身體狀況還好，體檢做完了，幸好沒痛、沒血尿， 就再觀察便是，其他像牙齒也安排了一連串治療療程，心臟也已做完檢查，只需持續複診即可。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

