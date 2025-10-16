為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦引〈沒出息〉酸台積電 梁文傑：段子不太好笑

    2025/10/16 17:14 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑表示，國台辦用〈沒出息〉曲子來講台積電，可能是刻意準備的段子，可能想跟上潮流，可惜不太好笑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑表示，國台辦用〈沒出息〉曲子來講台積電，可能是刻意準備的段子，可能想跟上潮流，可惜不太好笑。（記者陳鈺馥攝）

    中國音樂人以民進黨立委王世堅過往質詢影片為素材，創作歌曲〈沒出息〉在兩岸爆紅。中國國台辦發言人陳斌華昨藉此散播疑美論，質疑台積電本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。陸委會發言人梁文傑今天表示，國台辦用〈沒出息〉曲子來講台積電，可能是刻意準備的段子，可能想跟上潮流，可惜不太好笑。

    美國商務部長盧特尼克日前接受外媒專訪時，拋出美台半導體製造「五五分」構想。陳斌華在國台辦記者會表示，美國高官的說法，讓世人再度看清美國永遠奉行「美國利益優先」的真實面目，以及民進黨所謂「台美關係史上最好」的可笑。

    陳斌華稱，積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，而今卻淪為任由美國巧取豪奪的「弱勢產業」，根源在於民進黨當局為了「倚外謀獨」。套用最近爆紅兩岸的〈沒出息〉，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

    對此，梁文傑在陸委會記者會表示，國台辦用〈沒出息〉曲子來講台積電，可能是刻意準備的段子，可能想跟上潮流，可惜不太好笑。

    梁文傑批評，而且對台積電形容為「慌慌張張」，這也不是事實，因為台積電現在的發展非常好，用這些語言來損或酸台灣，我們大家都無法接受，類似這樣的段子，其實大可不必。

