抓堰塞湖真凶! 徐榛蔚有不在場證明? 林智群提醒：9/23她人在台灣

律師林智群PO出網友知名動畫《名偵探柯南》的影片截圖，大酸花蓮縣長徐榛蔚不是堰塞湖命案的真凶，因為有「不在場證明。」（圖擷取自 臉書）

馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，國民黨立委傅崐萁要求啟動國賠。民進黨花蓮縣議員直指，傅崐萁夫妻拚命甩鍋中央，恐砸到縣府，縣長徐榛蔚如果被判廢弛職務等相關失職刑責，一定究責要求下台。對此，律師林智群PO出網友知名動畫《名偵探柯南》的影片截圖，大酸徐榛蔚不是堰塞湖命案的真凶，因為有「不在場證明。」

9月23日花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水夾雜土石，重創下游的光復市區。林智群在臉書PO出1張圖片，可以看到圖片中柯南使用變聲器說「堰塞湖命案事件的真凶就是妳，縣長大人」而被柯南指控的嫌疑人身穿紅色背心，頭髮盤起來，她舉起手堅決否認「不可能，我那天人在韓國，我有不在場證明」。

不過林智群在貼文中表示，到底是誰製作這個圖的？不在場證明這個概念好像是他提出的？不過要說明一下徐縣長是9月22日傍晚回到台灣的，9月23日她人在台灣。

