為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為「生生喝鮮奶」南下參訪酪農 蔣萬安最愛台南「香菜花生糖」

    2025/10/16 17:00 記者王捷／台南報導
    蔣萬安到南下台南，到玉聖宮參拜。（記者王捷攝）

    蔣萬安到南下台南，到玉聖宮參拜。（記者王捷攝）

    台北市長蔣萬安為「生生喝鮮奶」政策南下取經，除了關心國產牛乳，他在行程中對台南美食印象深刻，尤其提到在武廟附近吃到的花生糖「加了香菜」，因為他非常喜歡香菜，所以很有印象。

    蔣萬安台南行最後一站是在南區的玉聖宮參拜，典禮結束後他說，台南真的是名副其實的美食之都，這次來喝了冬瓜茶、吃了米糕、碗粿和魚羹，每次被謝龍介看到都叫他減肥。這趟除了品嚐美食，更重要的是了解台南酪農產業的經營模式，希望將好的經驗與理念帶回去，推廣國產乳品的品質與價值。

    鳥橋玉聖宮今年成立滿60年，蔣萬安也提到玉聖宮主祀的廣澤尊王香火鼎盛，信徒眾多，2022年市長選舉時，謝龍介就曾請廣澤尊王到競選總部安座，認為那次選得很漂亮。

    閩南泉州的移民除了將台菜壓軸紅蟳米糕帶上餐桌，也將廣澤尊王信仰文化帶入國內，在台南以西羅殿為代表據點，創始於康熙57年，由泉州郭姓宗族在南勢街一帶奉祀，成為在地信仰中心。

    此外，在玉聖宮旁的南警交通大隊今年也與廟方攜手合作，推出聯名交通安全文創宣導品「行車平安符袋」與「平安反光貼紙」，一度被拿到缺貨。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播