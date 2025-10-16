為「生生喝鮮奶」南下參訪酪農 蔣萬安最愛台南「香菜花生糖」

蔣萬安到南下台南，到玉聖宮參拜。（記者王捷攝）

台北市長蔣萬安為「生生喝鮮奶」政策南下取經，除了關心國產牛乳，他在行程中對台南美食印象深刻，尤其提到在武廟附近吃到的花生糖「加了香菜」，因為他非常喜歡香菜，所以很有印象。

蔣萬安台南行最後一站是在南區的玉聖宮參拜，典禮結束後他說，台南真的是名副其實的美食之都，這次來喝了冬瓜茶、吃了米糕、碗粿和魚羹，每次被謝龍介看到都叫他減肥。這趟除了品嚐美食，更重要的是了解台南酪農產業的經營模式，希望將好的經驗與理念帶回去，推廣國產乳品的品質與價值。

鳥橋玉聖宮今年成立滿60年，蔣萬安也提到玉聖宮主祀的廣澤尊王香火鼎盛，信徒眾多，2022年市長選舉時，謝龍介就曾請廣澤尊王到競選總部安座，認為那次選得很漂亮。

閩南泉州的移民除了將台菜壓軸紅蟳米糕帶上餐桌，也將廣澤尊王信仰文化帶入國內，在台南以西羅殿為代表據點，創始於康熙57年，由泉州郭姓宗族在南勢街一帶奉祀，成為在地信仰中心。

此外，在玉聖宮旁的南警交通大隊今年也與廟方攜手合作，推出聯名交通安全文創宣導品「行車平安符袋」與「平安反光貼紙」，一度被拿到缺貨。

