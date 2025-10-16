為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    徐榛蔚早不在指揮中心！ 張育萌曝這幾天災區指揮都是「他」

    2025/10/16 18:23 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣長徐榛蔚（圖中）。（記者朱沛雄攝）

    花蓮縣長徐榛蔚（圖中）。（記者朱沛雄攝）

    花蓮光復鄉發生重大災情，外界近日仍持續關注。台灣青年世代共好協會理事長張育萌爆料，花蓮縣長徐榛蔚其實老早就已經不在指揮中心了，這幾天在救災現場的總指揮，不是副縣長、不是消防局長，是「代理秘書長」。

    張育萌昨晚在臉書發文表示，有些事情不能不說，「其實，徐榛蔚老早就已經不在指揮中心了」。他表示，徐早在上週就離開光復，回到縣府了。徐榛蔚走之前，把位在光復的前進指揮所，交給代理秘書長饒忠指揮。「是的，這幾天在救災現場的總指揮，不是副縣長、不是消防局長，是『代理秘書長』。」

    至於饒忠是誰？張育萌表示，饒忠五年前當花蓮縣府的代理環保局長，後來縣府人事大風吹，他環保局長繼續當，同時又代理教育處長。「全台灣哪個縣市，可以有人同時管環保又管教育？」

    張育萌接著表示，2022年饒忠卸任「代理教育處長」後，被指定「代理秘書長」至今。他先當「環保局長兼代理秘書長」，環保局長卸任後，他現在還是代理秘書長，但同時再兼任地政處處長。「整個花蓮是沒人了是不是？要不要乾脆，整個縣府直接送給饒忠？」

    張育萌也說，現在民政處長被爆出退群、縣長回縣府，救災救到一半「不想玩了」，花蓮縣府根本是一夕回到災難發生前的混亂。堰塞湖溢流潰壩前夕的9月20日，內政部聯繫徐榛蔚，沒收到任何回應。隔天，徐榛蔚說「工作會議都請副縣長來聯繫」，從此以後，內政部要找人，要嘛找饒忠，要嘛找副縣長，就是聯絡不到人在韓國的徐榛蔚。

    張育萌透露，中央為了討論撤離的事，前前後後聯繫饒忠或副縣長4次。中央講了N遍了，最關鍵的就是準備撤離計畫。結果一個代理秘書長，成了災區代打的指揮官；這不就像災前，「出國中的縣長」，成了聯絡不到的最高指揮官？最後他也批，「這已經不是災難現場，花蓮縣府把自己搞成災難本身。」

    張育萌爆料，這幾天在救災現場的總指揮是「代理秘書長」饒忠。圖為蕭美琴到花蓮時，秘書長饒忠（右一）到場陪同。（資料照，記者花孟璟攝）

    張育萌爆料，這幾天在救災現場的總指揮是「代理秘書長」饒忠。圖為蕭美琴到花蓮時，秘書長饒忠（右一）到場陪同。（資料照，記者花孟璟攝）

