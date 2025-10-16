赴彰化參觀台灣設計展 侯友宜喊新北要多學學「9字」狂誇王惠美

新北市府團隊今天參觀台灣設計展，一行人在縣立美術館前合影留念。（記者張聰秋攝）

2025台灣設計展正在彰化縣舉辦，今天（16日）下午，新北市長侯友宜特別來到彰化市展區，在縣長王惠美導覽下，體驗這場結合彰化人文、建築、歷史、文化與青創能量的設計盛會。

面對侯友宜，王惠美首先表達感謝。她說，除了向新北市取經施政經驗外，這次侯市長團隊前來，也是「檢驗」彰化學得好不好。她感謝侯友宜帶著團隊來為台灣設計展加油打氣。

請繼續往下閱讀...

侯友宜實地走訪了彰化圖書館與彰化藝術館兩個主要展場後，對展覽讚不絕口！他表示，兩處展點都非常棒，彰化人真的是「行行出狀元」。侯友宜提到，彰化作為傳統製造產業重鎮，不論是紡織、汽車零組件還是水五金，都帶動台灣經濟的發展。

話鋒一轉，侯友宜國台語雙聲道大力誇讚王惠美。他直言，這次的台灣設計展，經過王惠美兩年多來的籌備，成果令人刮目相看。他用9個字狂讚王惠美是個「惦惦做事情、認真打拚」的人。

侯友宜說，截至目前，設計展的參觀人次已經突破200多萬人，坦言比新北市2023年舉辦的表現還要更好！他說，來看這次《彰化行》設計展，可以深刻體會到彰化這塊土地的魅力。

「所以新北市要再學彰化的地方很多！」侯友宜表示很可惜這次時間有限，只能先走訪彰化市展區，沒機會深入鹿港和彰南展區。不過，他強調，「精彩的留在後頭，慢慢去品嚐，有機會我還會再回來看台灣設計展！」最後他大讚，2025在彰化，彰化人很棒！

彰化縣長王惠美（右）向新北市長侯友宜（左）導覽解說設計展特色。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法