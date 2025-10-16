繼陳其邁、蔡英文 何欣純刷粉紅頭跟「PINK風」

綠委何欣純（圖）跟上前總統蔡英文粉紅風潮。（讀者提供）

總統賴清德於14日中午，在台中長榮桂冠酒店和黨公職便當會，會中拍板由立委何欣純明年代表民進黨角逐台中市長，何欣純今天搭高鐵，跟上前總統蔡英文風潮，用修圖軟體為自己戴上粉頭帽，並稱「她是不是更適合粉紅色呢？」跟風韓國女子天團BLACKPINK高雄開唱潮流。

民進黨中央建議中執會正式徵召綠委何欣純，何欣純以「3個感謝」展現決心，並強調若有機會服務更多市民，「當然會全力以赴」，何欣純今天搭高鐵，手機刷到蔡英文一頭粉紅髮，立即以修圖軟體，跟風高雄市長陳其邁換上粉紅髮造型照，她也在小英總統社群留言「我是不是更適合粉紅色呢？」

何欣純說，歡迎BLACKPINK來台灣，K-POP天團降臨，高雄全城變身粉紅色系，而如果能來台中，台中車站或其他景點、建築物，也能變身粉紅PINK，那該多好多棒。

何欣純強調，她常利用高鐵往返時間在網路社群刷文章，對於時下熱門話題都能跟上，也樂於嘗試新鮮事物，流行時事、熱門追劇都不陌生，藉此，對台中城市發展有更多想像和期待，相信台中將持續注入創新與有趣能量。

