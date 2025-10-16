為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    繼陳其邁、蔡英文 何欣純刷粉紅頭跟「PINK風」

    2025/10/16 16:59 記者黃旭磊／台中報導
    綠委何欣純（圖）跟上前總統蔡英文粉紅風潮。（讀者提供）

    綠委何欣純（圖）跟上前總統蔡英文粉紅風潮。（讀者提供）

    總統賴清德於14日中午，在台中長榮桂冠酒店和黨公職便當會，會中拍板由立委何欣純明年代表民進黨角逐台中市長，何欣純今天搭高鐵，跟上前總統蔡英文風潮，用修圖軟體為自己戴上粉頭帽，並稱「她是不是更適合粉紅色呢？」跟風韓國女子天團BLACKPINK高雄開唱潮流。

    民進黨中央建議中執會正式徵召綠委何欣純，何欣純以「3個感謝」展現決心，並強調若有機會服務更多市民，「當然會全力以赴」，何欣純今天搭高鐵，手機刷到蔡英文一頭粉紅髮，立即以修圖軟體，跟風高雄市長陳其邁換上粉紅髮造型照，她也在小英總統社群留言「我是不是更適合粉紅色呢？」

    何欣純說，歡迎BLACKPINK來台灣，K-POP天團降臨，高雄全城變身粉紅色系，而如果能來台中，台中車站或其他景點、建築物，也能變身粉紅PINK，那該多好多棒。

    何欣純強調，她常利用高鐵往返時間在網路社群刷文章，對於時下熱門話題都能跟上，也樂於嘗試新鮮事物，流行時事、熱門追劇都不陌生，藉此，對台中城市發展有更多想像和期待，相信台中將持續注入創新與有趣能量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播