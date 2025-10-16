為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    遭綠批黨工收中資參選遭重判！ 民眾黨駁：從未提名馬治薇

    2025/10/16 16:00 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨發言人張彤。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌今指控，總統賴清德呼籲朝野支持「國安十法」修法是帶頭造謠；民進黨痛批，黃國昌喊再多「執政黨造謠」，也抹不掉民眾黨候選人（民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇）收受中資遭判刑。對此，民眾黨表示，民眾黨從未提名馬治薇參選公職，民進黨竟顛倒是非。

    民眾黨發言人張彤痛批，民進黨身為執政黨，黨發言人竟然張口就造謠、連基礎事實都搞不清楚，通篇胡言亂語。民進黨近日結合特定媒體以假新聞造謠，惡意攻擊民眾黨主席，早被人民看破手腳，眼看抹黑不成，民進黨又來抹紅，黔驢技窮，實在可悲。

    張彤指出，身兼民進黨主席的賴清德總統，昨天呼籲朝野政黨支持「國安十法」修法，遭黃國昌主席打臉。「資通安全管理法」早已三讀通過，賴總統怎麼被自家降智圖卡誤導？賴總統不知自省，竟惱羞成怒派自家發言人，使出抹紅大絕招。

    張彤強調，民眾黨從未提名馬治薇參選公職，馬治薇因此脫黨參選，本黨於2024年中央評議委員會決議開除其黨籍，民進黨竟顛倒是非、總統帶頭公然造謠、搞認知作戰，才是真正的國安危機。民進黨再怎麼轉移焦點，都無法掩飾民進黨執政的荒腔走板、失能無能；再怎麼抹紅，都無法掩蓋府院黨養共諜的事實。

