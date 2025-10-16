蘇貞昌、蘇巧慧父女逃不過「粉髮」 本人親回1句話笑翻網

網友將蘇巧慧及蘇貞昌換成粉紅色髮型，引來父女兩人幽默回應。（圖擷取自Threads）

南韓女團BLACKPINK本週末將二度來台開唱，高雄市多處地標已提前點亮粉紅燈海迎接偶像，而「粉紅風潮」也從應援延燒至政壇。繼高雄市長陳其邁、前總統蔡英文曬出粉紅髮造型後，網友更發揮創意，將前行政院長蘇貞昌與立委蘇巧慧父女「P」成粉紅髮，釣出父女2人親自回覆。

陳其邁昨（15）日率先在Instagram與Threads更換粉紅髮大頭貼，呼應BLACKPINK的應援色，掀起話題。前總統蔡英文隨後也在Threads曬出粉紅髮P圖，笑稱「別人（不是陳其邁）傳給我的，粉紅色，感覺不是很適合我？」貼文不到1小時吸引上萬人按讚。

請繼續往下閱讀...

在蔡英文的貼文下，有網友製作蘇巧慧與蘇貞昌父女的粉紅髮合成照，幽默標註「先發個不自殺聲明（逃）」，意外引來蘇貞昌本人親回：「無論白髮黑髮紅髮還是粉紅髮，有頭髮就是好頭髮」。

網友紛紛熱烈回應，「這粉紅髮型很好看耶」、「其實蠻適合您」、「用一張照片就好，幹嘛用兩張？」、「巧慧姐你跟你媽媽長得好像喔（逃」、「這粉紅髮型很好看耶」、「看到有頭髮的衝衝衝，突然認不出來」，蘇巧慧也以一排笑哭表情回應。

相關新聞請見︰

BLACKPINK開唱掀粉紅潮！蔡英文曬「粉髮照」自嘲：不太適合我？

BLACKPINK颳粉紅旋風！賴清德「被染髮」 神回應笑翻網

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法