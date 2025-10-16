蔣萬安台南拔椿挺郝龍斌？ 謝龍介說話了

謝龍介說，蔣萬安這次參訪跟黨內選舉及未來的總選舉完全無關，外界不宜過度做政治聯想。（記者蔡文居攝）

國民黨黨主席選舉週六就要投票，選情激烈，台北市長蔣萬安今天南下台南參訪，時機敏感，外界認為是為了國民黨主席選舉來拔樁的。對於黨主席選舉一事，蔣萬安一概不願受訪。國民黨立委謝龍介則說，蔣市長今天是為了公務行程而來，與選舉一點都沒有關係，6個候選人都很優秀，黨內同志會自己判斷，選出一個最好的人選。

國民黨主席候選人郝龍斌昨天率先透過社群媒體發文與台北市長蔣萬安會面，說蔣萬安稱讚他穩健務實，是合適黨主席人選。隨後，競選對手鄭麗文、羅智強也紛紛打出蔣萬安牌，發文公開與蔣萬安的合照，感謝蔣萬安的加油打氣。

請繼續往下閱讀...

國民黨台南市議員蔡育輝說，蔣萬安在這個時機點南下台南參訪，政壇人士敏感度比較高，難免會有一些不同看法，認為蔣萬安是為了國民黨主席選舉來拔樁的，但他如果沒有明確表態支持特定人選，只私底下運作，這對大局影響有限。

蔣萬安今天到台南佳里參觀酪農，在謝龍介的安排下，先後赴台南祀典大天后宮、祀典武廟、廣安宮及烏橋玉聖宮等廟宇參拜，多位國民黨市議員及民眾黨台南市黨部主委顏耀星也出席。

謝龍介說，蔣萬安這次來台南，是為台北市學童喝鮮奶的公務行程而來，既然來到台南，一定要體驗一下台南的文化、美食，因此才安排參拜大天后宮等行程，他確實也很受市民歡迎。這次參訪並沒有任何黨主席的候選人，也沒有任何有關選舉的談話，跟黨內選舉及未來的總選舉完全無關，外界不宜過度做政治聯想。

台北市長蔣萬安（左二）赴台南祀典大天后宮等廟宇參拜。（記者蔡文居攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法