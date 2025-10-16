批新壽「詐騙式開工」自證己罪 吳思瑤：蔣萬安被當空氣

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤。（資料照）

輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，標得地上權的新光人壽今（16日）舉行開工動土典禮。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤直指，新壽此舉頗有施壓意味，但詐騙式開工的如意算盤恐自證己罪；而台北市長蔣萬安無心市政、從頭到尾狀況外，難怪被當空氣。

吳思瑤今受訪表示，新壽今天的大動作，要不就是不把台北市政府放在眼裡，把蔣萬安當空氣；要不就是台北市政府狀況外，才會發生今天這種新壽片面開工，北市府完全不知情的狀況。

吳思瑤說，新壽的開工動土看來是一個假動作，具有威脅性意味，希望藉由假開工動土脅迫北市府，在未來合議解約中獲取更好條件、更大籌碼，甚至也有詐騙式開工的意味。

吳思瑤評估，新壽儘管是為了爭取未來斡旋有更好的條件，但其如意算盤可能適得其反，因為這不就證明這塊地荒廢了4年擺在那裡？這是自證己罪，沒有開發行為，現在卻急急忙忙在法律攻防上下其手。

此外，吳思瑤也質疑，輝達能否留在北士科，是台北市政府的重中之重，但蔣萬安這幾天在北市議會備詢時，對於輝達案一問三不知，搞得連國民黨市議員也跳腳，把責任推給台北市副市長李四川，讓李背鍋擋子彈。

吳思瑤批評，蔣萬安無心市政，這段時間卻插手國民黨主席選舉，不關心輝達案，不為台北市拚經濟，反而在搞政治；若蔣萬安不想當市長、或是不會當市長，就不要當市長，中央能幫忙的一定幫忙，但是中央幫了忙，台北市政府自己還在狀況外。

