新壽T17、T18今動土 國民黨議員批北市府沒掌握「螺絲掉滿地」

國民黨士林、北投區市議員林杏兒質疑新壽在北市府頭上動土，市府對新壽動作沒有掌握，證明螺絲完全掉滿地。（林杏兒提供）

新壽集團今天上午在北士科T17、18用地動土，國民黨士林、北投區市議員林杏兒質疑新壽在北市府頭上動土，市府對新壽動作沒有掌握，證明螺絲完全掉滿地，將會讓台北市長蔣萬安背黑鍋。

林杏兒表示，輝達要進駐台北市，對於未來的經濟發展至關重要，對於新壽在市府內提出任何申請案或有任何動作，受理單位就應該有最基本的敏感度向上呈報，但據了解，市府高層並沒有接收到相關訊息，在市府即將與新壽展開合意解約談判之際，出現這場動土儀式，讓大家都感到市府又被新壽將了一軍。

請繼續往下閱讀...

她說，新壽雖然強調自己依民間習俗動土而非挑釁市府，但她認為新壽的做法是「項莊舞劍」，是在台北市政府頭上動土，雖然新壽一再對媒體表示與北市府是夥伴關係，都希望輝達能夠留在台北市，但新壽更重視的是市府到底要給多少「分手費」、到底要付多少錢來跟新壽解約。

林杏兒認為，市府「該硬則硬，該談則談」，而新壽提出解約價格一定要合理，要有所本，如果是漫天喊價，要求上百億的50年利益，她絕對反對到底。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法