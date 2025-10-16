為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新壽T17、T18今動土 國民黨議員批北市府沒掌握「螺絲掉滿地」

    2025/10/16 15:43 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨士林、北投區市議員林杏兒質疑新壽在北市府頭上動土，市府對新壽動作沒有掌握，證明螺絲完全掉滿地。（林杏兒提供）

    國民黨士林、北投區市議員林杏兒質疑新壽在北市府頭上動土，市府對新壽動作沒有掌握，證明螺絲完全掉滿地。（林杏兒提供）

    新壽集團今天上午在北士科T17、18用地動土，國民黨士林、北投區市議員林杏兒質疑新壽在北市府頭上動土，市府對新壽動作沒有掌握，證明螺絲完全掉滿地，將會讓台北市長蔣萬安背黑鍋。

    林杏兒表示，輝達要進駐台北市，對於未來的經濟發展至關重要，對於新壽在市府內提出任何申請案或有任何動作，受理單位就應該有最基本的敏感度向上呈報，但據了解，市府高層並沒有接收到相關訊息，在市府即將與新壽展開合意解約談判之際，出現這場動土儀式，讓大家都感到市府又被新壽將了一軍。

    她說，新壽雖然強調自己依民間習俗動土而非挑釁市府，但她認為新壽的做法是「項莊舞劍」，是在台北市政府頭上動土，雖然新壽一再對媒體表示與北市府是夥伴關係，都希望輝達能夠留在台北市，但新壽更重視的是市府到底要給多少「分手費」、到底要付多少錢來跟新壽解約。

    林杏兒認為，市府「該硬則硬，該談則談」，而新壽提出解約價格一定要合理，要有所本，如果是漫天喊價，要求上百億的50年利益，她絕對反對到底。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播