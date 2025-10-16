為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    出席兩岸活動 高孔廉：盼海基會海協會恢復協商

    2025/10/16 16:35 中央社
    海峽兩岸社團交流節16日在北京開幕，海基會前副董事長兼秘書長高孔廉（左）盼海基會、海協會恢復協商。中國大陸海協會長張志軍（右）則重申堅持「九二共識」，兩岸兩會交流合作就可順利進行。（中央社）

    海峽兩岸社團交流節今天在北京開幕，出席的前海基會副董事長兼秘書長高孔廉在回應媒體時表示，希望海基會和海協會能恢復協商；中國大陸海協會長張志軍則重申堅持「九二共識」，兩岸兩會交流合作就可順利進行。

    由北京海峽兩岸民間交流促進會和朝陽區政府共同主辦的「2025海峽兩岸社團交流節」今天上午在北京開幕。海峽交流基金會（海基會）前副董事長兼秘書長高孔廉、中國大陸海峽兩岸關係協會（海協會）會長張志軍，北京市政協副主席、北京海峽兩岸民間交流促進會會長王紅，中共北京市委常委、統戰部長馬駿、國民黨前原民立委孔文吉等人參加開幕式。

    高孔廉會後接受台灣媒體提問時表示，兩岸政治的爭議應該可以先暫時擱置，先務實交流。關於兩岸定位問題，「九二共識」是一個很好的說法。

    他說，「九二共識」是從海基會、海協會信函裡濃縮出來的4個字，當時報紙上有兩種標題，一為一個中國各自表述，另一是一個中國各說各話，「各說各話就各有台階可下啊」。

    關於有媒體提問對海基會與海協會目前交流的看法時，高孔廉表示，過去曾在海基會服務過，希望海基會跟海協會能恢復協商能溝通。但目前的情況很難，已變成海基會去函，對方已讀不回，一些事務性的事情用打電話解決，但在文書上要對方正式來函，「人家就不太願意」。

    高孔廉稱，過去交流很方便。不能交流往來是因為意識形態，這個問題不能解決，恐怕以後都很難交流，至少要表達對兩岸是有些善意，這樣雙方往來會較方便。

    張志軍會後受訪表示，海協會與海基會當年建立聯繫商談，是需要一個共同政治基礎，這個共同政治基礎就是「體現一個中國原則的九二共識」，只要堅持九二共識，兩岸兩會的交流合作就可以順利進行，所以問題關鍵是在台灣方面。

    海協會與海基會聯繫機制停擺中，原因在於海協會設置政治前提。時任總統蔡英文就職後，海協會隨即於2016年5月21日發表「負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」。

    海協會當時說，「我們在『九二共識』基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認『堅持九二共識』這一『體現一個中國原則』的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫」。

