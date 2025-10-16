央廣吳姓工程師不只換首頁！ 鍾年晃爆「動了其他手腳」

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

國營媒體中央廣播電台日前被駭客入侵，首頁版頭被遭惡意竄改置放中國五星旗，台北地檢署指揮北市刑大查出「內鬼」是央廣網站吳姓工程師。這名吳姓工程師則自稱自己是「黃國昌的人」。資深媒體人鍾年晃今日爆料，吳姓工程師不單置換首頁這麼簡單，根據掌握的資料，他還動了其他手腳，而且非常有針對性。

地檢署調查駭客入侵案，查出吳姓工程師等3人涉有重嫌，並意圖於雙十國慶故技重施、準備讓賴政府難看，拘提3人到案，並將吳與另名黃嫌聲請羈押，台北地院分別裁定27萬元、15萬元交保，檢方抗告，但今日遭到駁回。對此，鍾年晃今日在Threads上發文表示，吳姓工程師還動了其他「非常有針對性」的手腳，檢方應該再提抗告聲押。

鍾年晃爆料，吳姓工程師利用職權，在後台暗埋程式進行阻斷搜尋。目前已知的事證有二。第一，央廣9月4日獨家專訪中國重慶勇士戚洪。第二、9月12日，陸委會主委邱垂正訪美新聞及專訪。

鍾年晃指出，戚洪一個人就搞出重慶大學城反共投影事件，央廣獨家專訪到本人，卻因為吳員暗埋程式而無法有效傳播。除此之外，央廣只要點閱率高的節目，包括華語和多國外語遭嚴重干擾（搜尋不到、檔案消失等），經確認，這些原始檔案都在，修復bug後就會重新上傳。最後他也說「呼籲檢方再提抗告，感覺吳嫌的目的不單純。」

