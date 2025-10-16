為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中男貼「每人普發４萬」屬言論自由法官裁定不罰 中市府挨批欺侮市民

    2025/10/16 17:35 記者蘇金鳳／台中報導
    多位民進黨市議員痛批市民講普發現金，看法跟市府意見不一樣就要被送法院。（記者蘇金鳳攝）

    多位民進黨市議員痛批市民講普發現金，看法跟市府意見不一樣就要被送法院。（記者蘇金鳳攝）

    台中一名陳姓男子，今年7月底在Threads網站上張貼「年終獎金每人普發4萬」，警方依違反社會秩序維護法移送法辦，法官認屬言論自由範疇，裁定不罰；民進黨多名議員今天在市議會質疑副市長黃國榮，意見跟市府不一樣的市民就要被抓嗎?

    副市長黃國榮表示，他剛剛才知道這個裁定，因為日前民進黨中市黨團提案5萬元，議員是提議，市府並沒有要發，但有人說要發，所謂謠言是指這方面，他強調，目前的市府的財政狀況無法發，因為市府現階段有很多重大建設要付款，市府明年舉債140億元，哪有能力普發現金，是窒礙難行。

    市議員陳雅惠表示，先前有市民網路貼文說台中市普發現金4萬，被市府說是謠言，市長還跳出來澄清說是假消息 假圖卡，甚至有南區市民還被市府以散布謠言、違反社會秩序維護法移送台中地院來裁處，台中地院最新裁定出爐 認為是公共討論、不是散布謠言裁定不罰。

    張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、謝家宜則表示，新竹市都要發5000元，請問台中市領頭羊在哪？民眾說出希望普發現金卻被市府告，有沒有天理，市民講出心聲卻要法院見，跟市府說法不一樣就要被抓？市府在欺侮市民。

    副市長黃國榮表示，市府目前的財務狀況無法普發現金。（記者蘇金鳳攝）

    副市長黃國榮表示，市府目前的財務狀況無法普發現金。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播