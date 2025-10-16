台中男貼「每人普發４萬」屬言論自由法官裁定不罰 中市府挨批欺侮市民

多位民進黨市議員痛批市民講普發現金，看法跟市府意見不一樣就要被送法院。（記者蘇金鳳攝）

台中一名陳姓男子，今年7月底在Threads網站上張貼「年終獎金每人普發4萬」，警方依違反社會秩序維護法移送法辦，法官認屬言論自由範疇，裁定不罰；民進黨多名議員今天在市議會質疑副市長黃國榮，意見跟市府不一樣的市民就要被抓嗎?

副市長黃國榮表示，他剛剛才知道這個裁定，因為日前民進黨中市黨團提案5萬元，議員是提議，市府並沒有要發，但有人說要發，所謂謠言是指這方面，他強調，目前的市府的財政狀況無法發，因為市府現階段有很多重大建設要付款，市府明年舉債140億元，哪有能力普發現金，是窒礙難行。

市議員陳雅惠表示，先前有市民網路貼文說台中市普發現金4萬，被市府說是謠言，市長還跳出來澄清說是假消息 假圖卡，甚至有南區市民還被市府以散布謠言、違反社會秩序維護法移送台中地院來裁處，台中地院最新裁定出爐 認為是公共討論、不是散布謠言裁定不罰。

張芬郁、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融、謝家宜則表示，新竹市都要發5000元，請問台中市領頭羊在哪？民眾說出希望普發現金卻被市府告，有沒有天理，市民講出心聲卻要法院見，跟市府說法不一樣就要被抓？市府在欺侮市民。

副市長黃國榮表示，市府目前的財務狀況無法普發現金。（記者蘇金鳳攝）

