新壽指過去無法依法開工 李四川打臉：去年申報開工卻無實質開工

對於新壽指過去無法依法開工，台北市副市長李四川表示，新壽在2023年就已取得執照、去年申報開工，1年來都沒有實質開工。（記者董冠怡攝）

新光人壽今於北士科T17、T18低調舉行開工，副市長李四川表示，對於新壽說過去無法依法開工，市府一定要澄清，新壽在2023年就已取得執照、去年申報開工，1年來都沒有實質開工，這才是真正的事實。

李四川指出，新壽取得地上權的T17、T18基地，2023年5月、7月就已拿到執照，去年2月、3月申報開工，但至今年9月都沒動。他也提到，新壽雜照申請完後，沒有申報開工卻辦了開工，不知目的要做什麼？如果新壽之前就開工，今天就沒有輝達要進駐的問題。

李四川提到，市府已發文新壽，原則上尊重新壽，假設新壽願意與市府合意解約，就以公文告知，或是要依現今的變更設計申請的執照施工，也請坦白告訴市府，並指已準備好所有備案，也跟輝達交換意見，目前就是等候新壽回應，如果今天是真正開工，就依變更設計的執照施工，同時表明不願意和市府合意解約，避免產生歧義。

李四川說，如此一來，市府也能就備案部分，跟輝達進一步協商。此外，沒有所謂突襲的問題，政府給予雜項執照，新壽依法可開工，只是開工必須申報，新壽今天是在沒有申報的情況下開工，反倒從去年至今1年多來都沒動工，讓人覺得奇怪。

