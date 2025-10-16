為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新壽指過去無法依法開工 李四川打臉：去年申報開工卻無實質開工

    2025/10/16 16:41 記者董冠怡／台北報導
    對於新壽指過去無法依法開工，台北市副市長李四川表示，新壽在2023年就已取得執照、去年申報開工，1年來都沒有實質開工。（記者董冠怡攝）

    對於新壽指過去無法依法開工，台北市副市長李四川表示，新壽在2023年就已取得執照、去年申報開工，1年來都沒有實質開工。（記者董冠怡攝）

    新光人壽今於北士科T17、T18低調舉行開工，副市長李四川表示，對於新壽說過去無法依法開工，市府一定要澄清，新壽在2023年就已取得執照、去年申報開工，1年來都沒有實質開工，這才是真正的事實。

    李四川指出，新壽取得地上權的T17、T18基地，2023年5月、7月就已拿到執照，去年2月、3月申報開工，但至今年9月都沒動。他也提到，新壽雜照申請完後，沒有申報開工卻辦了開工，不知目的要做什麼？如果新壽之前就開工，今天就沒有輝達要進駐的問題。

    李四川提到，市府已發文新壽，原則上尊重新壽，假設新壽願意與市府合意解約，就以公文告知，或是要依現今的變更設計申請的執照施工，也請坦白告訴市府，並指已準備好所有備案，也跟輝達交換意見，目前就是等候新壽回應，如果今天是真正開工，就依變更設計的執照施工，同時表明不願意和市府合意解約，避免產生歧義。

    李四川說，如此一來，市府也能就備案部分，跟輝達進一步協商。此外，沒有所謂突襲的問題，政府給予雜項執照，新壽依法可開工，只是開工必須申報，新壽今天是在沒有申報的情況下開工，反倒從去年至今1年多來都沒動工，讓人覺得奇怪。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播