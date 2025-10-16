為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「停職市長」高虹安出席竹市府官方活動掌決策權 綠營民代批荒謬

    2025/10/16 17:23 記者洪美秀／新竹報導
    「停職市長」高虹安出席新竹市官方活動，市議員林盈徹憂公務員面臨清廉與行政倫理挑戰。（記者洪美秀攝）

    「停職市長」高虹安出席新竹市官方活動，市議員林盈徹憂公務員面臨清廉與行政倫理挑戰。（記者洪美秀攝）

    涉貪停職超過1年的新竹市長高虹安昨公開出席市府舉辦的鹽港溪流域自行車道啟用典禮，除上台致詞及騎乘自行車頻踩法律紅線及社會觀感底線，也引發議論。香山區出身的綠營議員林盈徹痛批一審貪污罪成立、被停職中的高虹安出席這場活動的情形，實在荒誕離奇。不只挑戰社會觀感，更形同對市民信任的嘲諷。鹽港溪的風景雖變美，但市政的水，卻越來越混濁。

    林盈徹說，放眼台灣地方自治史，恐怕首次看到停職中的縣市首長，還能風光出席市政活動、接受掌聲？更離譜的是，代理市長邱臣遠不但不避嫌，還讓高虹安出席，難道就是市府對廉政與公務倫理的態度？不只是挑戰社會觀感，更形同對市民信任的嘲諷。他呼籲市府正視市民的感受與期待，回歸廉政與公務倫理的正軌，應用行動證明，「清廉」不是口號，而是執政最基本的態度。

    市議員廖子齊也批，高虹安停職不是請假，市政不是高虹安的個人舞台，籲高虹安停止模糊界線，市府也應依法行政，尤其公務體系講究秩序與分際。當「停職」與「在職」的界線被故意模糊，不僅讓市政執行更加混亂，也讓邱臣遠陷入尷尬、市府同仁無所適從。

    籲市府民政處自治行政科應主動送中央函釋，釐清「停職」的定義與邊界，讓基層公務員有明確依據，能依法拒絕不當指令，不要讓公務員陷入「明知有疑慮，卻不敢不做」的困境，更不應讓政治凌駕法律，讓公務員成為風暴裡的犧牲者。

    「停職市長」高虹安出席新竹市官方活動仍掌決策權，竹市議員林盈徹憂公務員面臨清廉與行政倫理挑戰。（資料照，記者洪美秀攝）

    「停職市長」高虹安出席新竹市官方活動仍掌決策權，竹市議員林盈徹憂公務員面臨清廉與行政倫理挑戰。（資料照，記者洪美秀攝）

