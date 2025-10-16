為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批新壽動土「低級手段」只為貪 徐弘庭：從從容容到連滾帶爬

    2025/10/16 15:08 記者甘孟霖／台北報導
    徐弘庭直言，新壽籌碼已經不多，奉勸在合理情況下趕快合意解約。（徐弘庭提供）

    徐弘庭直言，新壽籌碼已經不多，奉勸在合理情況下趕快合意解約。（徐弘庭提供）

    新光人壽標得北士科T17、T18基地，被質疑三年來未有實質開發，近期則捲入與北市府、輝達的三角關係，新壽今（16日）則進行「動土典禮」象徵性啟動。國民黨台北市議員徐弘庭批評，新壽三年來沒有動工，本來從從容容游刃有餘，搞到現在匆匆忙忙連滾帶爬，用這樣的低級手段只為一個「貪」字。

    徐弘庭說，對於新壽今日動土非常不以為然，不僅沒有向相關局處報備，且過去3年新壽持有地上權，卻沒有動工，套一句流行語，就是本來應該從從容容游刃有餘，現在為了談判，搞到匆匆忙忙連滾帶爬，連動土這樣的低級手段都願意去做，只為一個「貪」字。

    他說，當初議會北士科調查小組，也多次點出新壽沒有動工，當時新壽也沒有為了輿論壓力就來開工；他直言，新壽手中的籌碼已經不多了，要是真的有成人之美，就應該儘快在合理的條件下合意解約，因為也不可能如期在2027年2月蓋完了，不要為了多拗一些利益，搞到最後三輸。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播