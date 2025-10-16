批新壽動土「低級手段」只為貪 徐弘庭：從從容容到連滾帶爬

徐弘庭直言，新壽籌碼已經不多，奉勸在合理情況下趕快合意解約。（徐弘庭提供）

新光人壽標得北士科T17、T18基地，被質疑三年來未有實質開發，近期則捲入與北市府、輝達的三角關係，新壽今（16日）則進行「動土典禮」象徵性啟動。國民黨台北市議員徐弘庭批評，新壽三年來沒有動工，本來從從容容游刃有餘，搞到現在匆匆忙忙連滾帶爬，用這樣的低級手段只為一個「貪」字。

徐弘庭說，對於新壽今日動土非常不以為然，不僅沒有向相關局處報備，且過去3年新壽持有地上權，卻沒有動工，套一句流行語，就是本來應該從從容容游刃有餘，現在為了談判，搞到匆匆忙忙連滾帶爬，連動土這樣的低級手段都願意去做，只為一個「貪」字。

他說，當初議會北士科調查小組，也多次點出新壽沒有動工，當時新壽也沒有為了輿論壓力就來開工；他直言，新壽手中的籌碼已經不多了，要是真的有成人之美，就應該儘快在合理的條件下合意解約，因為也不可能如期在2027年2月蓋完了，不要為了多拗一些利益，搞到最後三輸。

