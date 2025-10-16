央廣官網遭駭客換五星旗 洪婉臻：涉案廠商曾得標北市建管處、文化局標案

央廣官網遭駭，北市議員洪婉臻今日在議會財建委員會質詢時揭露，涉案廠商曾得標都發局建管處、文化局的標案。（記者孫唯容攝）

中央廣播電台9月11日傳出官網被竄改置放中國五星旗，相關人員、廠商被移送法辦。北市議員洪婉臻今（16日）在議會財建委員會質詢時揭露，其涉案廠商也曾得標北市府都發局建管處、文化局標案，要求資訊局最慢兩週內清查，希望最快一週內可以給回覆。

洪婉臻質詢時指出，本次涉入央廣五星旗案的廠商，在北市府也有得標，標案是在建管處、文化局包含相關的網站維護、資料庫改版等，部分網站有定場地的功能，也涉及個資問題，金額從數十萬至百萬元不等，且在民國112年、109年、108年各一件、107年有2件，質疑央廣網站駭入事件疑非單一個案，而是對地方政府資安防線的警訊。

洪婉臻強調，如果這種情況發生在台北市政府網站，民眾個資、內部文件都可能全數外洩，「這不是技術疏失，而是國安破口」，且資訊局僅以「提供契約範本」的方式要求各局處自行把關，卻未主動稽查廠商背景或分包狀況，要求資訊局立即啟動資安檢查，查清是否有中國背景或跨境製作行為，提出具體應對計畫。

資訊局長趙式隆表示，資安即國安，中央與地方的資安聯防有綿密的串聯網路，並未獲得央廣案之情資共享，表示應屬單一事件；據側面了解，該案目前檢方提列之主要嫌疑人包含央廣員工等，均為台灣人，該廠商亦非經濟部投審司認定之陸資來台投資事業。

趙式隆也指出，資訊局為北市府資訊類一條鞭之上位機關，對各機關資訊業務負督導管理之責，有中國背景或跨境製作之虞事關重大，除本案廠商歷年履約情形為重點檢視項目外，將依委員會決議，發動資安長體系進行機關全面盤點與精進。

