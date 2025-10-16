為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍黨魁選戰遭中國介入 郝龍斌、趙少康「超時空打臉」影片曝光

    2025/10/16 15:30 記者陳政宇／台北報導
    「戰鬥藍」發起人趙少康指出國民黨主席選舉遭中共介入。（資料照）

    國民黨主席選舉近日爆出遭中國介入操作，民進黨今（16日）表示，網路節目「爸媽叫我不要談政治」推出短影音，剪輯前中廣董事長趙少康、國民黨主席候選人郝龍斌昔日的發言，對照如今的指控「超時空打臉」。

    民進黨指出，國安局長蔡明彥證實，TikTok約有上千部影片討論國民黨主席選舉，YouTube也有23個帳號、逾半位於境外，明確顯示介選跡象；多位藍營人士皆指控出現大量境外假帳號、AI變造影片等情形，郝龍斌呼籲「境外抹黑到此為止」，趙少康更直言「若讓大陸介選，國民黨就完了」，有趣的是，這些呼籲與其過去否認「中國介選」的說法形成強烈對比。

    民進黨說，影片也進一步揭露中共介選手法與現象。自2019年起，社群上出現「Spamouflage（垃圾偽裝）」行動，混合假訊息與真實內容、偽裝為一般用戶，持續散播親中敘事。微軟分析也揭露此行動曾介入台灣2024總統大選，甚至利用AI技術偽造聲音與影像，操弄選情；各項研究都指出是來自中國有指揮的行動。

    影片中也表示，面對中共認知作戰，近年持續以影片、資訊圖卡與闢謠素材，向社會揭露威脅，並推動「國安十法」，強化反滲透與資訊安全法制。

    影片結尾也呼籲，既然國民黨已親身體驗中共介選的危害，就不該推動不在籍投票法、兩岸人民關係條例修法等「助長介選」法案，而是應與民進黨攜手支持國安十法，鞏固國安防火牆，才能確保選舉公正與國家安全。

