    政治

    模範公務員關嘉荣陞任金門縣地政局長 縣府並發布5人事異動

    2025/10/16 16:36 記者吳正庭／金門報導
    金門縣地政局原、新任局長魏志成（左一）、關嘉荣（右一）在副縣長李文良（右二）、主計處長王崑龍（左二）見證下交接。（記者吳正庭攝）

    金門縣地政局長關嘉荣今天宣誓就職，同時生效的5項人事命令還有新任縣府財政處長陳國庭、綜合發展處處長魏志成、縣立體育場主任王志仁，另外，原綜發處處長王中聖由縣府「轉進」金門酒廠實業有限公司行政副總經理。

    曾獲模範公務員表揚的關嘉荣，去年5月才由縣地政局副局長調縣府財政處副處長代理處長，經過1年多歷練，回鍋地政局陞任局長，副縣長李文良主持布達典禮時也向他幽默表示，至少熟門熟路，不會走錯辦公室；所謂「有土斯有財」，財政與地政是有相當程度關聯的，且關嘉荣代理處長1年多，適逢新版財劃法的討論和運用，都有助關嘉荣對地政業務有更好的掌握。

    李文良也以過去實際接受鄉親陳情的例子，肯定原地政局長魏志成對地政業務的熟悉，還有即時反映、即時處理的效率，相信魏志成接下縣府綜發處長新職，定可勝任。

    此外，陳國庭由金酒公司行政副總一職回任其專業本職的財政處長；此波異動中唯一警職出身的王志仁，在陞任縣府10職等簡任秘書兼縣體育場主任後，也再次回鍋出任專職體育場主任。

    縣府是繼8月15日的人事調整後再一次發布新的人令，也是陳福海上任後第19波的主官、管人事調整。

    金門縣地政局長關嘉荣（右一）宣誓就職。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府主官、管人事異動名單。（金門縣政府提供）

