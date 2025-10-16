柯文哲好友范有偉政治獻金500萬 自爆被蔡明興痛罵「搞什麼碗糕」

會計師范有偉作證提及，蔡明興是他的客戶、也是朋友，當蔡的名字因案子曝光後，曾生氣地打電話給他「你和柯文哲在搞什麼碗糕！」（記者王藝菘攝）

台北地方法院今持續審理京華城案，傳喚會計師范有偉到庭作證，范為柯文哲相識逾20年好友，庭上坦承曾以個人名義捐贈政治獻金，並稱曾於自家地下停車場親手交付裝有500萬元現金的袋子給柯文哲。他表示，這筆錢是從家裡保險櫃取出，也因案件涉及客戶富邦金控董事長蔡明興，還一度被對方在電話中痛罵「你和柯文哲在搞什麼碗糕！」

范有偉為國立成功大學工業管理學系碩士畢業，目前於某公司擔任會計師。庭訊中，他證稱認識柯文哲已經很久了、大概20多年，當時仍為醫師的柯文哲有學生不幸被撞死，因此成立防酒駕協會，並請他幫忙。

范有偉憶及與柯文哲的認識，忍不住落淚，哽咽表示，「我和我媽很感謝他，謝謝他可以讓我盡孝道…我們是好朋友。」他進一步指出，當年得知柯文哲要選台北市長，做為最忠誠的好朋友，也是給予很大的支持。

沈慶京辯護律師徐履冰提問，是否曾以個人名義捐贈政治獻金？范有偉坦承，歷年來都有捐贈，包括國民黨、民眾黨，但相關金額及細節已記不清楚，並強調一向有進行公益項目。

范有偉並指，當初所捐贈的30萬元是以最高限額決定。他再度強調，自己與柯文哲是忠誠好友，得知對方將參選總統、要一展鴻圖後，認為選總統應有基金會，曾建議他應尋找形象良好的集團公司如國泰、富邦、玉山、遠東與裕隆集團合作，但並未介紹相關人士；被問及如何得知裕隆集團事後拒絕募款，他則回應是打球聽到的消息。

范有偉也抱怨，商界朋友有藍、有綠，卻因牽涉京華城案導致商界朋友「跑光」；起初不想承認捐款僅因想低調，包括柯文哲市長任內8年，也未向誰告知2人友好關係，也知道身邊很多朋友不太喜歡柯，之所以會捐款500萬，是希望他能成立像陳水扁、蔡英文或馬英九一樣的基金會和智庫，這也是初衷，而自己只想低調給予對方支持。

范有偉提及，蔡明興是他的客戶、也是朋友，當蔡的名字因案子曝光後，曾生氣地打電話給他「你和柯文哲在搞什麼碗糕！」此時，徐履冰請范說明檢方當時以什麼方式傳喚作證，他停頓良久後回稱，「已經忘記傳票還是電話」；他強調，第一次偵訊時並未注意證據Excel檔有經理人蔡明興，但媒體報導後來卻指他暗示捐款人是蔡，並澄清此事與他無關，也不滿事情牽涉到客戶。

「不用懷疑我有沒有500萬元。」范有偉表示，以其財力狀況而言，平常領了現金就會放在家裡保險櫃，並稱家中有不少錢、固定月領現金。他說，雖然500萬元對一般人來說算是很多，「但我們是隨時可以拿出來、隨時可以調得到的，我與柯P的關係不希望讓人知道，包括老婆。」

此外，范有偉也聲稱當時於住家地下室B1停車場交錢給柯文哲，並說當時從後車廂拿出有拉鍊、裝著500萬元現金的袋子給柯文哲。徐履冰詢問，柯文哲是否透過他聯繫上蔡明興？他強調，「錢沒有喔，只是讓蔡確認。」

徐履冰認為，范有偉前後陳述不一，改變陳述的原因是受到外界影響，尤其是後半段證詞不符常理，柯稱未到過地下室，檢方未有證據指工作簿Excel檔是柯所製作，批評檢方以此方式訊問堪稱誘導。

檢察官林俊廷表示，范有偉因感念柯文哲而無條件支持，且證人第一次偵訊時並未說清楚，因此才有第二次的偵訊以釐清細節，也就是透過范有偉聯絡蔡明興，柯文哲因而認為范所交付的500萬元現金與蔡明興有所關聯，相關脈絡皆有跡可循。

