    首頁 > 政治

    告發謝龍介造謠烏山頭水庫水質 郭國文：盼警察速辦假消息

    2025/10/16 15:20 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委郭國文今表示，他已派人至警局報案，告發國民黨立委謝龍介違反《社維法》散布假消息製造恐慌。（圖由郭國文辦公室提供）

    民進黨立委郭國文今表示，他已派人至警局報案，告發國民黨立委謝龍介違反《社維法》散布假消息製造恐慌。（圖由郭國文辦公室提供）

    面對烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，兼任民進黨台南市黨部主委的立委郭國文今（16日）直指，國民黨立委謝龍介是造謠者之一，且經過行政單位澄清後仍多次毫無證據造謠，因此已派人至警局報案告發違反《社維法》散布假消息製造恐慌，希望警察能盡速偵辦。

    郭國文強調，造謠烏山頭水庫光電使用藥水、清潔劑清洗者，自始至終都拿不出任何證據，尤其在主管機關、光電業者都多次澄清，清潔都只會使用清水，且水質監測結果均正常下，謝龍介仍持續造謠。

    郭國文指出，謝龍介首先在本月10日，在直播上稱光電板一定要用藥劑清洗，無視經濟部前一日才澄清，契約規定就是必須使用清水。面對謝龍介的造謠，經濟部、業者分別在10/11、10/13再度澄清，結果謝龍介14日再度開直播造謠。

    更誇張的是，謝龍介14日直播時，不僅稱光電板使用清潔劑清洗，更以含鎘的米做隱射，直言烏山頭水庫檢測報告查出汙染超標；然而，烏山頭水庫水綜合指標質始終都在良好以上、水質監測也都正常，謝龍介仍大言不慚地傳遞假消息。

    後續，謝龍介於15日接受名嘴黃光芹專訪時，於談話內容中展現出，謝龍介明知主管機關已澄清相關謠言，卻持續散佈不實資訊，就是「明知故犯」，讓郭國文痛批，就是為了個人政治利益製造恐慌。

    郭國文強調，即便是立委也沒有造謠免責權，因此自己已派人告發謝龍介違反《社維法》第63條第一項第五款，散佈謠言影響公共安寧，希望藉由警方追求真相，來杜絕亂象。

    郭國文表示，謝龍介的抹黑造謠，對台南人極度不公平，不只影響到城市的名譽，更傷害到農民與台南農產品，令人無法理解，一位意圖參選台南市長的人，怎麼會為了流量做盡傷害台南的事。

