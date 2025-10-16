為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨工收中資參選遭重判！ 民進黨轟黃國昌：轉移焦點臭不可聞

    2025/10/16 14:48 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人韓瑩。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌指控，總統賴清德呼籲朝野支持「國安十法」修法是「帶頭造謠」。民進黨發言人今（16日）痛批，黃國昌喊再多「執政黨造謠」，也抹不掉民眾黨候選人（民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇）收受中資遭判刑，更蓋不住黃與狗仔勾結跟監的醜聞，這些臭不可聞的行徑才是真正威脅國家安全。

    民進黨發言人韓瑩指出，中國介選不分藍綠，民進黨已推動「國安十法」修法，包括《反滲透法》、《資通安全管理法》、《國籍法》等，全面強化國家安全防線，確保民主制度不受滲透威脅。

    韓瑩說，馬治薇因收中資遭判刑，黃國昌還曾替她拍推薦影片，兩人關係昭然若揭。如今面對介選與跟監爭議，與其運用各種抹黑執政黨與賴總統的形容詞，不如老老實實的回答社會對你的質疑。

    韓瑩強調，國安法修法是為了鞏固民主防線、阻止中國滲透與介選。黃國昌不但不支持，反而刻意轉移焦點、模糊事實，這些臭不可聞的行徑才是真正威脅國家安全。

    馬治薇去年以無黨籍身份參選桃園市立委，遭檢方查出涉嫌接受中國資助參選，並依違反《國家安全法》、《反滲透法》及《個人資料保護法》等罪嫌起訴。桃園地院先前僅依《個資法》判處8個月徒刑，其餘均無罪。全案上訴高等法院後，高院認定馬涉犯《反滲透法》、《個資法》，從一重論罪，今依《反滲透法》重判2年8月徒刑，並沒收不法所得。全案仍可上訴。

