館長喊斬首賴清德交保！ 謝立功：言論自由不是免死金牌

網紅「館長」陳之漢赴新北地檢署複訊。（資料照）

網紅「館長」陳之漢日前在直播脫口「把賴清德狗頭斬下來」並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，涉恐嚇危害安全及煽惑他人犯罪。昨日他赴新北地檢署接受複訊，最後15萬元交保。民眾黨前秘書長謝立功表示，台灣言論自由是寶，不是免死金牌，中國那邊可能直接讓你「連滾帶爬的消失」了。

謝立功昨日在臉書發文表示，最近館長一句「把賴清德狗頭斬下來」事件鬧得滿城風雨，今天人也「匆匆忙忙」進了新北地檢。「說是引用媒體報導？這理由有點像考卷抄錯題目還說是『引用參考答案』。」

謝立功指出，台灣言論自由是寶，不是免死金牌。講錯話不用「全網封號加行政拘留十天」，但也別當它是無限台詞特權。中國那邊可能直接讓你「連滾帶爬的消失」了。

謝立功最後奉勸，做生意就專心賣便當、賣鳳梨酥，不要順手賣政治口水。政治這攤水太深，連立委王世堅都無法「游刃有餘」的游過去。搞政治、當網紅都別自己解讀法律，檢警可能早在等，若自以為說什麼、做什麼都沒事，可就是非常錯誤且危險的認知，甚至可能涉及國安問題。

