批盧秀燕任內商圈停滯不前 林祈烽：市府生不出也不會顧

市議員林祈烽批市府對商圈生不出又不會顧。（記者蘇金鳳攝）

台中市有23個商圈，民進黨市議員林祈烽今天在市議會質疑，盧秀燕市長上任7年，全市商圈數仍維持在23處，甚至逐步沒落，不但一中商圈從過去排名全台十大商圈第一名，現今竟是第10名，逢甲商圈更是掉出10名之外，出租店面四處可見，批市府「生不出也不會顧」，認為市府應協助商圈，提高商圈的輔導獎勵補助，以提升商圈人氣。

副市長黃國榮表示，他通常會逛離住家較近的逢甲、一中及勤美，都是他常去逛的商圈，而目前商圈所面臨的困境，租金是重大原因外，疫情後亦受全球地緣政治及美國關稅問題有所影響，不過，他坦承政府還是有責任振興經濟，也建議商圈可努力發展其特色及強化宣傳。

請繼續往下閱讀...

林祈烽指出，台中市商圈有23個，但卻發展停滯不前，盧秀燕上任7年，不但沒有再增加商圈，且還有12個行政區連一處商圈都沒有，現有商圈會員數更年年下滑，去年會員數從1250家減至1117家，市府有去了解原因嗎？

林祈烽表示，根據媒體報導逢甲商圈租金高漲，租金每月高達5至22萬元，很多店家出走，市府應比照補助夜市待遇，協助商圈業者採購或改善設備，如油煙處理、淨水或油脂截流器，以降低商家營運成本、提升商圈消費品質。

他提及，市府每年僅編列450萬元作為全市23處商圈的輔導獎勵補助，今年度有商圈獲40萬元補助，但也有18個商圈分不到20萬元，但盧市府卻砸下近4億元舉辦台中購物節，他呼籲市府應借鏡日本大阪心齋橋經驗，由專業團隊協助商圈挖掘文化底蘊、重塑品牌形象。

台中市副市長黃國榮（左）表示，政府確實有責任要振興經濟。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法