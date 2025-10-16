為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    慢半拍？王定宇公布2行庫配合中國制裁我官兵 行政院：了解中

    2025/10/16 14:11 記者鍾麗華／台北報導
    民進黨立委王定宇昨披露，有我公股銀行以「遭中國點名制裁」為由，拒絕退役軍人申辦貸款與保險，形同執行中國制裁，不過，行政院與金管會今天仍說還要了解個案。（記者鍾麗華攝）

    民進黨立委王定宇昨披露，有我公股銀行以「遭中國點名制裁」為由，拒絕退役軍人申辦貸款與保險，形同執行中國制裁，不過，行政院與金管會今天仍說還要了解個案。（記者鍾麗華攝）

    民進黨立委王定宇昨在立法院披露，有我公股銀行以「遭中國點名制裁」為由，拒絕退役軍人申辦貸款與保險，形同執行中國制裁，王定宇今進一步公布兩家銀行名單，分別是台銀人壽、玉山銀行。王定宇並強調，已反映數月且召開3次會議，不過，行政院與金管會今（16）日卻說還要了解個案。

    王定宇說，他過去幾個月具體接到至少兩個個案，在國內的金融機構進行相關作業的時候，竟被以遭受中國通緝為理由，給予相當大的刁難。等於台灣的行庫在執行中共對台灣國軍的通緝，這我們絕對無法接受，也要求要處理、甚至於該處分，受害的人已在組自救會。

    金管會銀行局副組長曹玉翎今天在行政院會後記者會表示，「剛才看到王定宇公布的名單，個案機構部分會做了解」。她並強調，在法規與洗錢防制要求，會要求銀行系統建立黑名單機制，不過，中國制裁名單是沒有列入的。

    行政院發言人李慧芝表示，公股銀行與各家銀行在實務上，會把包括歐盟、聯合國、法務部的制裁名單列入，但不會有中國制裁名單。

    對於王定宇稱已反映數個月召開過3次會議，行政院是否反應慢半拍？李慧芝說，據她了解，金管會沒有參與王定宇協調會，王定宇的協調會成員，還要再了解。

    相關新聞請見

    遭中國制裁官兵被拒貸？財長：公股銀行無此情形

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播