慢半拍？王定宇公布2行庫配合中國制裁我官兵 行政院：了解中

民進黨立委王定宇昨披露，有我公股銀行以「遭中國點名制裁」為由，拒絕退役軍人申辦貸款與保險，形同執行中國制裁，不過，行政院與金管會今天仍說還要了解個案。（記者鍾麗華攝）

民進黨立委王定宇昨在立法院披露，有我公股銀行以「遭中國點名制裁」為由，拒絕退役軍人申辦貸款與保險，形同執行中國制裁，王定宇今進一步公布兩家銀行名單，分別是台銀人壽、玉山銀行。王定宇並強調，已反映數月且召開3次會議，不過，行政院與金管會今（16）日卻說還要了解個案。

王定宇說，他過去幾個月具體接到至少兩個個案，在國內的金融機構進行相關作業的時候，竟被以遭受中國通緝為理由，給予相當大的刁難。等於台灣的行庫在執行中共對台灣國軍的通緝，這我們絕對無法接受，也要求要處理、甚至於該處分，受害的人已在組自救會。

金管會銀行局副組長曹玉翎今天在行政院會後記者會表示，「剛才看到王定宇公布的名單，個案機構部分會做了解」。她並強調，在法規與洗錢防制要求，會要求銀行系統建立黑名單機制，不過，中國制裁名單是沒有列入的。

行政院發言人李慧芝表示，公股銀行與各家銀行在實務上，會把包括歐盟、聯合國、法務部的制裁名單列入，但不會有中國制裁名單。

對於王定宇稱已反映數個月召開過3次會議，行政院是否反應慢半拍？李慧芝說，據她了解，金管會沒有參與王定宇協調會，王定宇的協調會成員，還要再了解。

